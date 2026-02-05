Tânăra mama și soțul ei au ales inițial un alt nume pentru fiul lor

O tânără mamă din Marea Britanie, în vârstă de 27 de ani, a stârnit un val de controverse pe internet după ce a dezvăluit că și-a numit fiul nou-născut după șeful său, încălcând astfel înțelegerea avută anterior cu soțul său.

Povestea a fost relatată pe Reddit, unde femeia a explicat motivele din spatele deciziei sale, declanșând o dezbatere intensă. Potrivit publicației Mirror, acest subiect a generat numeroase reacții online. Cuplul convenise inițial ca al doilea prenume al copilului să fie numele comun de băieți, purtat de tatăl ei și fratele soțului său.

„Când am rămas însărcinată și am aflat că era băiat, deja alesesem prenumele, așa că singura dezbatere a fost asupra celui de-al doilea prenume”, a mărturisit ea. Cu toate acestea, femeia a recunoscut că nu era prea interesată de al doilea prenume, în timp ce soțul ei considera acest aspect o tradiție de familie importantă.

Femeia i-a spus soțului ei că ar vrea să schimbe numele, dar bărbatul a refuzat

În timpul sarcinii, femeia a acceptat să lucreze la un proiect de amploare, după ce a discutat cu soțul său. Din cauza acestui proiect, a petrecut mult timp la un hotel, iar contactele cu partenerul său au fost limitate.

„Când am avut ocazia să vorbesc cu el, l-am întrebat ce părere are despre o versiune prescurtată a numelui șefului meu, care este un nume italian rar întâlnit”, a spus ea. Răspunsul soțului a fost unul rezervat: „Nu aș fi înnebunită după asta. Pur și simplu nu”, a relatat sursa citată mai sus.

Cum a decis tânăra mama să-și numească fiul după șeful de la muncă

Lucrurile au luat o turnură neașteptată când ea a intrat în travaliu prematur. Șeful său, despre care a spus că este un „mentor minunat” și o figură parentală, a fost cel care a dus-o la spital și i-a stat alături în timpul nașterii.

Soțul, aflat departe, nu a reușit să ajungă la timp, iar șeful și o colegă au fost primii care au văzut bebelușul. După naștere, femeia a decis să modifice al doilea prenume al copilului fără a-și consulta soțul.

„Când am primit actele pentru a-mi numi fiul, am trecut prenumele despre care discutasem eu și soțul meu. Totuși, mi-am dat seama că șeful meu a fost cel care a fost acolo pentru mine”, a explicat ea pe Reddit.

Femeia a decis să-și onoreze șeful, întrebându-l dacă ar fi de acord ca numele său să fie folosit, iar acesta a fost „extrem de fericit și a spus că ar fi onorat”.

Soțul tinerei mame i-a cerut să schimbe imediat prenumele cu cel ales inițial

Când soțul a sosit și a aflat despre schimbare, reacția sa a fost una de furie. „A spus că nu este deloc de acord cu asta și că ar fi fost de acord cu orice alt nume”, a relatat femeia.

Ea i-a explicat soțului că șeful său a fost alături de ea în cele mai dificile momente, însă bărbatul a ripostat, afirmând că situația nu ar fi apărut dacă soția sa nu ar fi acceptat proiectul respectiv.

Decizia tinerei mame a stârnit un val de critici și controverse în mediul online

Povestea a generat mii de comentarii pe Reddit. O utilizatoare a scris: „Nu numai că soțul dumneavoastră a ratat nașterea copilului său, dar ați ales și un nume pe care el deja spusese că nu și-l dorește. Ați recunoscut chiar că nu v-a păsat de al doilea prenume, dar era foarte important pentru el”.

Un alt comentator a adăugat: „Știai că soțului tău nu-i place numele, dar a făcut-o totuși? Este o decizie unilaterală cu adevărat oribilă. Schimbă-l cât mai curând posibil cu un nume cu care amândoi v-ați simțit confortabil”.

Până în prezent, subiectul continuă să fie dezbătut intens online, iar utilizatorii își exprimă opiniile cu privire la decizia tinerei mame, scrie sursa citată mai sus.

