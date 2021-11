Tânărul cuplu care a supraviețuit tragediei din Bulgaria, Lulzim Sulejmani, în vârstă de 26 de ani, din Presevo, și logodnica sa, Medina Lutfi (25 de ani) din Sopot, Kumanovo, au povestit iadul pe care l-au trăit pe autostradă, când autobuz a ars. Cei doi sunt internați la Spitalul Clinic Pirogov din Sofia.

Sulejmani a spart geamul autocarului și a reușit să o scoată pe Medina și alți cinci pasageri. Aceștia șapte sunt singurii supraviețuitori ai dezastrului de pe autostrada Struma.

Lulzim și Medina povestesc cum stăteau pe penultimele locuri din autocar. Lulzim era treaz și conștient în momentul accidentului. După ce a izbucnit incendiul, acesta a reușit să spargă geamul lateral din dreptul lui, și-a tras logodnica abia trezită, care nu putea merge, avea piciorul rupt, și a scos-o din vehicul.

„În timp ce autocarul mergea s-a lovit de balustrada din partea dreaptă, roțile au explodat și a izbucnit incendiul, era mult fum. Apoi autocarul s-a deplasat 20 de metri la stânga și s-a oprit singur. Oamenii au început să vomite, să țipe ca în filmele de groază. Am reusit sa scap pentru ca am luat ciocanul și am spart geamul. Mi-am scos logodnica și alte cinci persoane.”, a declarat Sulejmani pentru Klan TV.

Medina, printre lacrimi, povestește despre groaza prin care a trecut. Încercând să se salveze, a auzit strigătele multor copii în autobuz.

Nu știu, dormeam și deodată i-am auzit pe pasageri plângând și strigând. Lulzim a spart sticla și nu știu cum am ieșit. Când am văzut că e deschis în spatele capului meu, am sărit. Fumul negru era ca după o explozie de bombă. Dormeam cu toții, era pe la două dimineața. Am auzit copiii plângând, erau mulți copii. Medina Lutfi, supraviețuitoare

Sulejmani a mai povestit că din momentul producerii accidentului până când autocarul s-a făcut scrum au trecut doar 10 minute. Fiind cetățean sârb, el a fost vizitat la spital de ambasadorul sârb în Bulgaria, Zeljko Jovic, după accident.

12 copii au murit în autocar

Autocarul companiei „Besa Trans”, înmatriculat în Macedonia de Nord, se întorcea de la Istanbul și a luat foc pe autostrada Sofia-Blagoevgrad, în apropiere de satul Bosnek. În accident au murit 45 de pasageri, inclusiv 12 copii, și au fost răniți alți șapte.

Cele mai tinere victime sunt doi frați gemeni de 4 ani, care au murit împreună cu părinții lor. Accidentul e cel mai grav petrecut pe șosea în istoria Bulgariei și cel mai grav din Europa în ultimii 10 ani.

