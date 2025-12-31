Aproape 4.700 de pompieri, la datorie de Revelion

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că, în perioada trecerii dintre ani și în zilele următoare, aproximativ 4.700 de pompieri, sprijiniți de peste 4.000 de autospeciale și alte mijloace tehnice, vor fi mobilizați în toată țara.

Aceștia vor interveni pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor medical și salvarea persoanelor aflate în situații care le pot pune viața în pericol.

„Suntem pregătiți să intervenim rapid, indiferent de tipul de urgență”, a transmis Adrian Marin, purtător de cuvânt al IGSU.

Peste 530 de echipaje SMURD, pregătite pentru urgențe medicale

În noaptea de Revelion, urgențele medicale vor fi preluate de peste 530 de echipaje SMURD, dotate cu ambulanțe de prim ajutor, ambulanțe de terapie intensivă mobilă, autospeciale pentru transport victime multiple, ambulanțe pentru transport neonatologic și autospeciale de descarcerare.

Echipajele vor fi pregătite să intervină atât în cazuri medicale grave, cât și în accidente rutiere sau alte evenimente neprevăzute.

Forțe suplimentare, lângă petrecerile cu public numeros

Pentru a preveni incidentele în zonele aglomerate, IGSU a decis amplasarea de forțe și tehnică de intervenție în apropierea locurilor unde se organizează concerte, spectacole sau alte evenimente cu public numeros.

Scopul este intervenția rapidă, în cazul în care apar incendii, accidente sau probleme medicale.

În paralel, inspectorii de prevenire au făcut și continuă să facă verificări în hoteluri, pensiuni, restaurante, spații comerciale, lăcașuri de cult, târguri de Crăciun și alte zone unde au loc evenimente de sărbători. Controalele vizează identificarea și eliminarea riscurilor de incendiu, înainte ca acestea să ducă la situații periculoase.

Pompierii sunt pregătiți să intervină și în cazul apariției unor fenomene hidrometeorologice periculoase, dacă acestea vor fi prognozate și se vor manifesta în perioada sărbătorilor.

Ce recomandă pompierii pentru o noapte liniștită

Indiferent dacă Revelionul este petrecut acasă sau într-o unitate de cazare, pompierii spun că atenția la detalii poate face diferența.

Cei care merg la hotel sau pensiune sunt sfătuiți să se informeze din timp asupra căilor de evacuare și să anunțe personalul dacă observă orice pericol.

Pentru cei care rămân acasă, recomandările sunt simple, dar importante. Lumânările trebuie puse în suporturi stabile, departe de perdele, hârtie sau alte materiale inflamabile, iar copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați în preajma focului.

Sursele de încălzire trebuie folosite doar dacă sunt în stare bună de funcționare și nu trebuie lăsate nesupravegheate. Încăperile trebuie aerisite, iar instalațiile electrice folosite cu prudență. Sunt de evitat improvizațiile, prizele supraîncărcate și prelungitoarele defecte. Aparatele nefolosite ar trebui scoase din priză.

„Aceste măsuri simple, la îndemâna oricui, pot salva vieți și bunuri în cazul unei situații de urgență. Respectând aceste reguli, veți intra sănătoși și în siguranță în noul an”, transmit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

