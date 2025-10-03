Dr. Iuliu Stan a fost licențiat în România, în ciuda faptului că autoritatea de reglementare de la noi a fost avertizată cu privire la conduita sa de către Consiliul General al Medicilor (GMC) din Marea Britanie.

Ce specialitate are medicul român acuzat de abuzuri asupra bărbaților

Bărbatul de 43 de ani deține licență ca medic specialist în traumatologie și ortopedie și lucrează la Spitalul Județean de Urgență din Cluj-Napoca.

GMC a declarat că a notificat autoritățile medicale române în martie 2024 că Stan fusese exclus din registrul medicilor din UK. Cazul a fost preluat de presa locală, dar organismul din România a refuzat să-i retragă licența.

O anchetă realizată de ziarul citat a scos la iveală deficiențe grave în procedurile proprii de verificare ale Consiliului General al Medicilor din Marea Britanie, ceea ce a condus la situația în care un medic care nu a declarat abuzurile comise în străinătate să fie interzis în UK, în timp ce altul a fost suspendat.

Ancheta presei a identificat 59 de medici și dentiști care au fost excluși din registrul GMC, dar care continuă să dețină licențe în străinătate, după eliminarea lor din UK.

Ancheta transfrontalieră, condusă de The Times, Proiectul de raportare a criminalității organizate și a corupției (OCCRP) și ziarul norvegian VG, a colectat, pentru prima dată, informații despre conduita medicilor din întreaga lume.

Cazuri de abuz ale medicului român Iuliu Stan

Când John* (numele au fost schimbate pentru a proteja anonimatul) l-a întâlnit pe Stan la spitalul Royal Cornwall, se afla într-o stare de mare disconfort. Avea un deget tăiat și un umăr luxat, după ce fusese împins într-o noapte în oraș.

Stan i-a administrat un medicament pentru durere sub formă de supozitor, rectal. „Am întrebat dacă există altă modalitate, dacă pot lua alt tip de medicament. Și mi-a spus: ‘Nu, trebuie să facem așa”, a povestit John.

Chris*, la vârsta de 12 ani, a fost tratat de Stan după o intervenție chirurgicală pentru o accidentare sportivă gravă.

Stan i-a dat un supozitor înainte de operație și un al doilea după intervenție. Chris a realizat ulterior că doctorul a administrat dublu medicamentul și nu a înregistrat corect administrarea.

„Eram în secție și tocmai ieșeam din operație. Și a intrat și mi-a spus foarte vag că aveam dureri atât de mari încât aveam nevoie de un alt supozitor. Și apoi a venit, a tras draperiile și i-a luat foarte mult timp. A fost foarte ciudat. Abia mai târziu ne-am dat seama că, de fapt, îmi administrase o doză dublă și că, de fapt, nu semnase să primească medicamentul”, a spus Chris.

Ambele victime au aflat abia după ani întregi că fuseseră victimele unui medic care, potrivit unui tribunal medical, a vizat sistematic tineri și copii în perioada 2015–2020, în Cornwall.

În 2024, spitalul i-a informat prin scrisori oficiale că administrarea rectală a medicamentelor făcută de Stan era motivată sexual și și-a cerut scuze pentru suferința provocată.

În anul precedent, un tribunal l-a exclus pe Stan din registrul GMC, concluzionând că acesta „a supus pacienții la proceduri inutile, invazive și intime pentru propria satisfacție sexuală”, administrând medicamente și laxative rectal de 277 de ori pacienților de sex masculin pe parcursul a cinci ani.

Era extrem de neobișnuit ca un medic, și nu personalul medical, să administreze astfel de medicamente, a declarat tribunalul, menționând că Stan a abuzat uneori același pacient de mai multe ori.

Reacția dr. Iuliu Stan, după investigație

Însă, în prezent, pacienții sunt încă expuși riscului, doar că acum în România. Chris a declarat: „Mă simt trădat de un sistem în care ar trebui să avem încredere în UK. Un monstru ca acesta nu ar trebui să fie înregistrat nicăieri”.

„Este o rușine. Este lipsit de respect față de victimele sale și pune alți oameni în pericol”, a precizat și John.

Stan a declarat pentru Public Record, partenerul de anchetă al The Times, că „tot ce am făcut a fost în interesul pacienților” și că „niciunul nu s-a plâns, ba chiar l-au felicitat”.

Reprezentanți legali care reprezintă victimele în UK au afirmat că Stan „a abuzat cu cruzime de poziția sa de încredere, vizând pacienții de sex masculin pentru propria satisfacție sexuală atunci când aceștia erau cei mai vulnerabili și aveau nevoie de tratament”.

În plus, „este extrem de îngrijorător că el continuă să trateze pacienți în România, punându-i în pericol”, a continuat Tom Fletcher, avocat specializat în neglijență clinică la Irwin Mitchell, care reprezintă pacienți vizați de Stan în Marea Britanie.

Colegiul Medicilor din România, despre medicul care profesează la noi

Un purtător de cuvânt al Colegiului Medicilor din România (CMR) a explicat că suspendarea sau interdicția dreptului la practică într-o altă țară nu duce automat la retragerea dreptului de practică al acelui doctor în România și că nu există proceduri disciplinare împotriva lui Stan care să conducă la interdicție locală.

„În România, nu au existat proceduri disciplinare împotriva Dr. Iuliu Stan care să se încheie cu suspendarea, restricționarea sau retragerea dreptului său de a practica. În plus, nu cunoaștem nicio procedură penală sau civilă inițiată împotriva sa care ar duce la interzicerea practicării”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Colegiul Medicilor din România nu se află în poziția legală de a impune o interdicție Dr. Iuliu Stan de a practica în România exclusiv pe baza deciziei GMC”, mai susține CMR.

Chris, recent internat cu palpitații cardiace, leagă problema sa de experiența trăită cu Stan.

Poliția din Devon și Cornwall a demarat o anchetă penală asupra activităților lui Stan. Un purtător de cuvânt a declarat că „investigația este complexă și va dura mai multe luni”, precizând că nu poate da informații din anchetă.

Spitalul Royal Cornwall a declarat că lucrează activ cu reprezentanții legali ai pacienților pentru a stabili compensații și încurajează victimele să contacteze spitalul pentru întrebări sau nelămuriri.

