Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Salariu de 500 de dolari pe lună, plus încă 3.000 pentru misiunile de luptă

De loc din Zurich, Jona Neidhart a semnat un contract de trei ani cu Brigada 3 de Asalt a Ucrainei în ianuarie 2025, primind 500 de dolari pe lună și 3.000 de dolari în timpul misiunilor de luptă. Plus echipament militar, inclusiv o pușcă de asalt AK-74, și sacul de dormit  El a participat la confruntări violente pe frontul din Donbas.

„Am vrut să-mi ajut prietenii să alunge rușii din țara lor”, a declarat Neidhart. Mercenarul a povestit despre confruntările brutale la care a participat.

Uriașul de 1,90 metri cu capul ras vorbește deschis despre misiunile sale adesea mortale. Pe 30 aprilie 2025, unitatea sa a fost atacată de soldați ruși și drone de luptă, într-o poziție din prima linie, la est de orașul ucrainean Izium.

Un camarad a murit, iar alți doi au fost grav răniți.

„Deodată eram singur împotriva a trei ruși și a tuturor dronelor. Cel mai mare pericol în Ucraina vine acum adesea din cer. Nu era atât de grav în primii mei doi ani pe front”, a explicat Neidhart.

A împușcat în cap un soldat rus căzut: „A trebuit să fiu sigur că e mort”

A apucat încărcătoarele camarazilor săi răniți și a tras cu sălbăticie. „Apărare 3D”, spune el. I-a respins pe cei trei ruși, iar o dronă ucraineană i-a ucis.

La scurt timp după aceea, rușii au trimis o nouă unitate împotriva poziției lui Neidhart. Împreună cu doi camarazi care i se alăturaseră, a luptat ore întregi împotriva dronelor, obuzelor de artilerie și soldaților ruși.

Câteva ore mai târziu, l-au găsit pe unul dintre atacatorii ruși într-un tufiș. Un camarad și-a golit tot încărcătorul asupra rusului, 30 de gloanțe. Și Neidhart?

L-am împușcat pe rus încă o dată în cap, să mă asigur că nui aruncă o grenadă la picioarele noastre.

Crime de război: „O zonă gri. Aveam ordin”

O situație de autoapărare? O crimă de război? Neidhart spune că a fost o „zonă gri, într-o situație extrem de stresantă”, cum se întâmplă iar și iar în luptele brutale de pe frontul ucrainean: „Aveam ordine clare de la superiorul nostru să-l ucidem pe atacator”, spune Neidhart. 

Regrete? „Undeva în Rusia, există acum o văduvă, poate copii orfani, din cauza mea”, spune Neidhart.

„Furia mea față de Putin, care l-a umplut pe acest om cu propagandă și minciuni și l-a hărțuit până aici, în această țară străină, a crescut de la 100% la 1.000% în acel moment.” A lăsat trupul în urmă, dar imaginile rusului mort i-au rămas în minte.

Mercenarul a revenit în secret în Elveția la începutul lunii iunie, după ce a aflat că mama sa era grav bolnavă. Aceasta a decedat la scurt timp după sosirea sa la Zollikofen, în cantonul Berna.

Am pierdut peste 40 de camarazi pe front. Dar moartea mamei m-a lovit cel mai puternic.

Riscă 4 ani și jumătate de pușcărie

Luni, 1 septembrie, Neidhart s-a predat la secția de poliție militară Worblaufen (cantonul Berna), riscând până la patru ani și jumătate de închisoare pentru că a luptat pentru o armată străină.

Acest lucru nu era nou pentru el: în iunie 2024, fusese deja arestat temporar după ce se întorsese în Elveția din prima sa misiune pe front în Ucraina (martie 2022 – decembrie 2023). Justiția militară inițiase proceduri împotriva sa.

A fost eliberat până la începerea procesului, dar, în decembrie anul trecut, s-au dus din nou pe front. „Vreau să-mi asum responsabilitatea pentru acțiunile mele”, a declarat el, înainte de a se preda.

Surprinzător, bărbatul a fost eliberat după două ore, urmând să fie audiat peste aproximativ două săptămâni.

„Sunt încă pregătit să mor pentru Ucraina”, a afirmat el, adăugând că intenționează să-și îndeplinească contractul cu armata ucraineană, indiferent de legislația elvețiană.


