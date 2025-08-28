„Recunoștință onorabilului președinte al României”

„Ambasada Bangladesh-ului la București transmite sinceră recunoștință onorabilului președinte al României pentru declarația sa promptă prin care condamnă atacul asupra unui cetățean din Bangladesh în noaptea de 26 august 2025 și pentru reafirmarea angajamentului durabil al României față de solidaritate, ospitalitate și toleranță”, au transmis reprezentanții Ambasadei Bangladesh la București, într-un mesaj postat pe Facebook.





Totodată, sunt amintite relațiile bilaterale excelente dintre Bangladesh și România, susținute de cooperarea îndelungată în educație, comerț, mobilitate de muncă și schimb cultural.

Apreciază intervenția rapidă a polițistului

Despre muncitorii din Bangladesh care lucrează în țara noastră, se precizează că „aduc contribuții valoroase societății românești și economiei, servind în același timp ca un pod vital în consolidarea legăturilor de prietenie și parteneriat dintre cele două țări”.

De asemenea, ambasada recunoaște și apreciază intervenția rapidă și decisivă a unui polițist român în afara serviciului care l-a reținut pe atacator și i-a asigurat arestarea:

„Ambasada mulțumește, de asemenea, autorităților și oamenilor români pentru sprijinul acordat victimei din Bangladesh în acest incident recent și tuturor Bangladesh-urilor din România în general.”

Nu în ultimul rând, ambasada sfătuiește muncitorii din Bangladesh din România să nu fie descurajați de acest incident izolat și le solicită să își continue munca cu încredere. „Ambasada îi încurajează să ajungă la ambasadă fără ezitare în cazul în care au nevoie de ajutor sau sprijin. Trăiască prietenia Bangladesh-România!”

„Ești un invadator”

Un livrator nepalez din București a trecut prin clipe de groază marți seară, după ce un tânăr s-a apropiat de el, a pornit filmarea și l-a lovit cu pumnul în figură, fără niciun motiv. Năucit, asiaticul a întrebat ce are cu el, iar agresorul i-a dat un răspuns halucinant: „Ești un invadator”. Miercuri seară, judecătorii au emis mandat de arestare preventivă pe numele suspectului.

Incidentul a fost relatat de polițistul Marian Godină, care a precizat că agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, el fiind imobilizat rapid de un polițist care tocmai pleca de la serviciu și a observat întâmplarea.

Miercuri seară, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 al Capitalei au propus arestarea preventivă a agresorului, miercuri seară fiind emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Președintele Nicușor Dan a transmis joi, 28 august, că nu tolerează actul „de violență xenofobă” asupra unui tânăr din Bangladesh venit la muncă în București și a cerut autorităților să trateze cazul foarte serios. El a precizat că România trebuie să rămână o țară a solidarității și respectului, nu a urii.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost bătut și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Astfel de fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, voci care instigă la ură împotriva străinilor s-au răspândit în spațiul public. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice”, a transmis șeful statului, pe rețeaua X, în limba engleză.









