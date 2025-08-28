„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost bătut și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Astfel de fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, voci care instigă la ură împotriva străinilor s-au răspândit în spațiul public. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice”, a transmis șeful statului, pe rețeaua X, în limba engleză.

Și a continuat, cerând ca autoritățile să ia măsurile care se impun: „Astfel de acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, reprezintă un atac la valorile fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca pe o crimă motivată de ură”

Președintele l-a felicitat apoi pe polițistul care, deși era în timpul liber, „a intervenit rapid și cu mare curaj pentru a opri atacatorul, prevenind astfel escaladarea incidentului”. „Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut. Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța”, a conchis Nicușor Dan.

Recomandări Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”

Amintim că un livrator originar din Bangladesh a fost lovit cu pumnul în față marți seară, 26 august, de un tânăr din București care l-a filmat. Asiaticul l-a întrebat ce are cu el, iar agresorul i-a răspuns: „Ești un invadator”.

„În jurul orei 22:30, în timp ce se afla în mun. București, sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feței, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale”, au explicat anchetatorii. Agresorul a fost prins de un polițist aflat în timpul liber.

Miercuri seară, 27 august, românul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Incidentul a avut loc la câteva zile după ce Dan Tanasă, deputat AUR, a lansat un mesaj controversat. Într-o postare pe Facebook, Dan Tanasă le-a cerut oamenilor să refuze comenzile dacă sunt livrate de un angajat străin, de exemplu din Asia sau Africa, pentru a nu mai „încuraja importul de muncitori necalificați”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE