„Europa se va termina la hotar cu Moldova”

„Dacă Rusia ajunge să controleze R. Moldova (…) toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat”, a spus Maia Sandu, adăugând: „Europa se va termina la hotar cu Moldova. Fondurile europene se vor opri la Prut, libertatea de circulație s-ar putea încheia, pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa, regiunea transnistreană ar fi destabilizată”.

Președinta Republicii Moldova a afirmat că o guvernare pro-rusă după alegeri din 28 septembrie 2025 reprezintă un mare pericol, precizând că Rusia alocă sume imense de bani pentru cumpărarea voturilor.

„Să nu o vindem hoților!”

,,Kremlinul crede că noi toți suntem de vânzare. Că suntem prea mici să rezistăm. Că nu suntem o țară, ci un teritoriu. Dar Moldova e casa noastră. Și casa noastră nu e de vânzare. Casa noastră se ține pe oamenii noștri demni – voi sunteți zidul pe care se ține pacea și viitorul copiilor noștri. Înaintașii noștri au plătit uneori cu viața pentru a apăra Moldova. Astăzi, noi trebuie să o apărăm prin votul cinstit, cu mintea limpede. Eu am datoria să protejez Moldova și pacea. Dar fără voi nu voi reuși. Puterea mea stă în voi”, a spus Maia Sandu.

În finalul mesajului, președinta Republicii Moldova spune: „Dragi cetățeni, Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare. Să fim demni de Moldova noastră! Să nu o vindem hoților și să nu le permitem altora să o vândă! Duminică să arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe treizeci de arginți, ci casa noastră sfântă”.

O nouă „bătălie” cu Rusia

Partidul de guvernământ pro-european din Republica Moldova se află la egalitate în sondaje cu un bloc pro-rus, înaintea alegerilor parlamentare din weekend – prezentate deopotrivă ca o confruntare decisivă pentru viitorul țării, relatează Balkan Insight.

Președinta Maia Sandu avertizează asupra unei „noi bătălii cu Rusia” la urne, în timp ce adversarii ei exploatează temerile legate de „decadența europeană” și de riscul unei crize energetice iminente.

O investigație sub acoperire realizată timp de cinci luni de publicația NordNews, cu sediul în orașul Bălți, dezvăluie o rețea prin intermediul căruia Kremlinul încearcă să influențeze în favoarea sa electoratul din Republica Moldova în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie și nu numai.







