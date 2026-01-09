Ministerul de Interne spune că această reducere a imigranților se datorează controalelor stricte la frontiere și respingerii directe a solicitanților de azil fără documente valide.

Cu toate acestea, experții și factorii internaționali subliniază că alți factori au contribuit la schimbare.

Ministerul german de Interne: politici stricte și controale la granițe

Începând din mai 2025, Poliția Federală a desfășurat controale la frontierele Germaniei. Aproximativ 21.000 de persoane au fost respinse la graniță, inclusiv 1.000 care intenționau să solicite azil.

Unele instanțe germane au confirmat dreptul acestora la procedura de azil, dar Ministerul de Interne susține că, din cauza unei „stări de urgență”, legislația europeană privind azilul nu se aplică.

„Cine nu are dreptul la protecție să nu vină. Cine devine delincvent trebuie să plece”, a declarat Dobrindt pentru Bild, subliniind o „claritate și consecvență” în politica de migrație.

Scăderea cererilor de azil în Germania: mai mulți factori implicați

Expertul în migrație Gerald Knaus a declarat că diminuarea cererilor de azil nu este direct legată de măsurile restrictive ale guvernului german.

Încetarea războiului civil din Siria în 2024 a fost un factor decisiv, determinând mai puțini oameni să-și părăsească țara, spune el.

„Naționalitatea numărul unu care a venit în ultimii 10 ani în Germania în căutare de protecție nu mai vine”, a explicat Knaus.

El a adăugat că măsurile de la nemți, inclusiv controalele la granițele cu Polonia și Austria, au avut un impact minim asupra acestui declin.

Decizii europene și acorduri de repatriere

Uniunea Europeană a aprobat în decembrie 2025 noi acorduri pentru reprimirea imigranților în state terțe, inclusiv din Africa.

Aceste acorduri sunt similare celui semnat cu Turcia în 2016 și ar putea reduce numărul imigranților care traversează Mediterana.

„Dacă UE va folosi această opțiune, numărul celor care încearcă să pătrundă ilegal în UE peste mare ar putea scădea drastic”, a explicat Knaus.

Potrivit Agenției UE pentru Azil din Malta, ruta prin Libia rămâne cea mai periculoasă și tranzitată pentru imigranți.

Sfârșitul conflictului din Siria a avut efecte în întreaga UE. Cererile de azil au scăzut cu 25% în perioada ianuarie-noiembrie 2025, iar expulzările și repatrierile au crescut cu 20%, conform comisarului european pentru Migrație, Magnus Brunner.

Provocările expulzărilor în Siria

Guvernul german intenționează să crească numărul expulzărilor în 2026, după ce în 2025 s-au înregistrat 21.500 de cazuri între ianuarie și noiembrie.

Totuși, expulzarea sirienilor rămâne o provocare. CSU, partidul lui Dobrindt, propune să nu se prelungească statutul de protecție pentru refugiații sirieni. Gerald Knaus consideră că acest plan este „aproape inaplicabil”.

„Așteptarea ca o mulțime de oameni să se reîntoarcă în Siria sau să fie expulzați este din tot ce știm cu totul nerealistă”, a explicat expertul, subliniind posibilele probleme juridice și opoziția guvernului sirian.

