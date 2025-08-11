Cuprins:
Miguel Uribe (39 de ani), care era considerat un posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2026, a fost împușcat în cap pe 7 iunie 2025, în timpul unui miting electoral desfășurat în Bogota, capitala Columbiei.
Mesajul postat de soția lui Uribe
Fundația Santa Fe de Bogota, spitalul unde era tratat, a transmis sâmbătă că senatorul se afla în „stare critică” din cauza unui „episod hemoragic la nivelul sistemului nervos central”, conform CNN.
„Îi cer lui Dumnezeu să-mi arate cum pot învăța să trăiesc fără tine”, a scris Maria Claudia Tarazona, soția lui Uribe, pe platformele sociale, anunțând moartea acestuia.
Ivan Duque Marquez, fost președinte al Columbiei între 2018 și 2022, a condamnat atacul, numindu-l un act de „terorism” care a răpit țării „un lider integru și transparent”.
„Columbia este în doliu, dar nu se va preda în fața criminalilor care au luat viața unui tânăr admirabil”, a transmis Duque Marquez.
Poliția columbiană a arestat șase persoane în legătură cu atacul, inclusiv un băiat de 15 ani acuzat de tentativă de omor. Procurorul de caz a declarat că minorul era implicat într-o „rețea de asasini plătiți”. Toți suspecții au pledat nevinovați la acuzațiile aduse.
Miguel Uribe își anunțase candidatura la prezidențialele din 2026
Senatorul columbian provenea dintr-o familie politică proeminentă. Mama sa, Diana Turbay, jurnalistă, a fost răpită de traficanții de droguri din cartelul Medellin condus de Pablo Escobar și ucisă în 1991, în timpul unei operațiuni de salvare. Tatăl său, consilier municipal în Bogota, l-a crescut singur.
Miguel Uribe, absolvent al Universității Harvard, și-a început cariera politică în Bogota, înainte de a deveni senator în 2022. Anul trecut, la locul unde a fost ucisă mama sa, Uribe și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din 2026.
„Aș fi putut crește căutând răzbunare, dar am decis să fac ceea ce era corect: să iert, dar să nu uit niciodată”, a spus el la acea vreme,
Bunicul lui Uribe, Julio Cesar Turbay Ayala, a fost președinte între 1978 și 1982, iar bunica sa, Nydia Quintero Turbay de Balcazar, a fost fondatoarea Solidarity with Colombia, un grup activist care promova drepturile lucrătorilor în țară.
