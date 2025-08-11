Miguel Uribe (39 de ani), care era considerat un posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2026, a fost împușcat în cap pe 7 iunie 2025, în timpul unui miting electoral desfășurat în Bogota, capitala Columbiei.

Mesajul postat de soția lui Uribe

Fundația Santa Fe de Bogota, spitalul unde era tratat, a transmis sâmbătă că senatorul se afla în „stare critică” din cauza unui „episod hemoragic la nivelul sistemului nervos central”, conform CNN.

„Îi cer lui Dumnezeu să-mi arate cum pot învăța să trăiesc fără tine”, a scris Maria Claudia Tarazona, soția lui Uribe, pe platformele sociale, anunțând moartea acestuia.

Ivan Duque Marquez, fost președinte al Columbiei între 2018 și 2022, a condamnat atacul, numindu-l un act de „terorism” care a răpit țării „un lider integru și transparent”. 

„Columbia este în doliu, dar nu se va preda în fața criminalilor care au luat viața unui tânăr admirabil”, a transmis Duque Marquez.

Poliția columbiană a arestat șase persoane în legătură cu atacul, inclusiv un băiat de 15 ani acuzat de tentativă de omor. Procurorul de caz a declarat că minorul era implicat într-o „rețea de asasini plătiți”. Toți suspecții au pledat nevinovați la acuzațiile aduse.

Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Miguel Uribe își anunțase candidatura la prezidențialele din 2026

Senatorul columbian provenea dintr-o familie politică proeminentă. Mama sa, Diana Turbay, jurnalistă, a fost răpită de traficanții de droguri din cartelul Medellin condus de Pablo Escobar și ucisă în 1991, în timpul unei operațiuni de salvare. Tatăl său, consilier municipal în Bogota, l-a crescut singur.

Miguel Uribe, absolvent al Universității Harvard, și-a început cariera politică în Bogota, înainte de a deveni senator în 2022. Anul trecut, la locul unde a fost ucisă mama sa, Uribe și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din 2026.

„Aș fi putut crește căutând răzbunare, dar am decis să fac ceea ce era corect: să iert, dar să nu uit niciodată”, a spus el la acea vreme,

Bunicul lui Uribe, Julio Cesar Turbay Ayala, a fost președinte între 1978 și 1982, iar bunica sa, Nydia Quintero Turbay de Balcazar, a fost fondatoarea Solidarity with Colombia, un grup activist care promova drepturile lucrătorilor în țară.

Accident rutier provocat intenționat la Timișoara: are în spate despăgubirea pentru despărțire. O răfuială similară s-a soldat în Germania cu crimă | Video 
Știri România 17:00
Accident rutier provocat intenționat la Timișoara: are în spate despăgubirea pentru despărțire. O răfuială similară s-a soldat în Germania cu crimă | Video 
O șoferiță româncă de TIR a coborât îngrozită de la volan, după ce a lovit o mașină, în intersecție. Un bebeluș de 9 luni a ajuns în stare gravă la spital
Știri România 16:24
O șoferiță româncă de TIR a coborât îngrozită de la volan, după ce a lovit o mașină, în intersecție. Un bebeluș de 9 luni a ajuns în stare gravă la spital
Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la „Insula Iubirii" 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă"
Stiri Mondene 17:01
Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la „Insula Iubirii” 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
Oana Roman, adevărul despre relația pe care o are cu fratele vitreg. Petrus este cu 35 de ani mai mic decât sora lui
Stiri Mondene 16:55
Oana Roman, adevărul despre relația pe care o are cu fratele vitreg. Petrus este cu 35 de ani mai mic decât sora lui
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 13:29
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor"
Politică 10 aug.
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
