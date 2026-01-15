Atacurile din 12 ianuarie au lăsat mii de locuințe fără curent și încălzire

În clădirile unde încălzirea a fost parțial restabilită, nivelul este redus din cauza pagubelor aduse rețelelor de gaze, esențiale pentru asigurarea agentului termic.

În plus, mari părți ale capitalei au rămas fără curent electric și încălzire timp de trei zile după atacul de vineri, iar o nouă rundă de bombardamente rusești, desfășurată marți, 12 ianuarie, a provocat alte întreruperi de curent.

Potrivit autorităților ucrainene, mai multe puncte de încărcare pentru dispozitive electronice au fost amenajate în oraș, iar generatoare de mare putere au fost instalate pentru a sprijini locuințele cele mai afectate.

Totuși, situația rămâne critică, cu temperaturi prognozate să atingă -20 de grade Celsius în următoarele zile, iar populația se teme de noi atacuri asupra infrastructurii energetice.

Zelenski critică administrația din Kiev pentru lipsa măsurilor în criza energetică

„Situația este deosebit de dificilă la Kiev, în Odesa și în regiunea Dnipropetrovsk”, a declarat președintele Volodimir Zelenski în discursul său către cetățeni în noaptea de 14 ianuarie.

El a ordonat suspendarea restricțiilor de circulație pe timp de noapte, acolo unde este necesar, și a criticat administrația din Kiev, condusă de Vitali Kliciko, pentru lipsa măsurilor suficiente în gestionarea crizei.

Kliciko a respins acuzațiile, susținând că echipa sa lucrează neîntrerupt pentru a restabili serviciile și a declarat: „Mii de oameni sunt implicați în aceste eforturi, iar munca lor nu trebuie minimalizată”.

În plus, primarul a menționat că nu a avut nicio întâlnire bilaterală cu președintele de la începutul războiului, subliniind un posibil conflict între autoritățile locale și centrale.

Conform Ministerului Apărării ucrainean, între 14 și 15 ianuarie, Rusia a lansat 82 de drone asupra Ucrainei, dintre care 61 au fost doborâte. Deocamdată, nu există informații oficiale despre numărul victimelor.

