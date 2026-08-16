Pierderi uriașe în industria editorială

Atacurile rusești au vizat birouri editoriale, depozite, librării, biblioteci și tipografii din Ucraina, distrugând 30% din producția anuală de carte a țării, conform UBI.

Situația este cu atât mai gravă cu cât anul școlar va începe în curând, iar pierderile includ sute de mii de manuale școlare esențiale.

„Recuperarea după aceste distrugeri va necesita un efort imens, timp și resurse. Facem un apel către partenerii noștri și comunitatea internațională de publicare să sprijine editorii ucraineni și să contribuie la redresarea lor”, se precizează în apelul Institutului.

Printre cei mai afectați editori de carte se numără:

Ark.UA Publishing: birourile sale au fost avariate.

BookChef Publishing House: a pierdut 800.000 de cărți într-un atac din 2 iulie, iar stocul rămas, de 150.000 de volume, a fost distrus într-un alt atac de săptămâna trecută.

Knyholav Publishing House: a raportat distrugerea a aproape 250.000 de cărți, descrise drept „rezultatul multor ani de muncă dedicată a autorilor, traducătorilor, editorilor, designerilor și specialiștilor în tipărire”.

Konvi Group, una dintre cele mai mari tipografii din Ucraina, a pierdut „aproximativ 600.000 de cărți aparținând mai multor edituri, inclusiv 250.000 de manuale școlare și 350.000 de alte titluri”.

MISON Publishing: birourile editoriale au fost complet distruse de un atac recent.

Un centru de distribuție cheie din Harkov, utilizat de RNK-Ranok și lanțul de librării Knygoland, a pierdut aproape 8 milioane de exemplare de cărți, reprezentând 28.800 de titluri diferite de la mai mulți editori ucraineni.

Bibliotecile, ținte frecvente

Potrivit Chytomo, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, 228 de biblioteci au fost distruse, iar alte 678 au fost avariate. „Până la sfârșitul lunii iulie 2026, un total de 906 biblioteci au fost afectate”, conform Ministerului Culturii din Ucraina.

Bibliotecile reprezintă a doua cea mai mare categorie de infrastructuri culturale distruse, după centrele culturale și comunitare.

Institutul Cărții din Ucraina a reiterat apelul către comunitatea editorială internațională de a înceta orice formă de colaborare cu editurile și agențiile literare rusești.

Într-un moment în care Ucraina luptă pentru a-și proteja identitatea și cultura, sprijinul internațional devine crucial pentru ca vocile ucrainene să continue să fie auzite în întreaga lume, subliniază publishingperspectives.

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