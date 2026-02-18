Milionarul de 102 a fost așteptat de familie în fața spitalului și apoi răpid de lângă îngrijitoare

Familia unui milionar de 102 ani din Taipei a intervenit cu forța pentru a-l lua de lângă îngrijitoarea sa, după ce au descoperit că acesta s-a căsătorit în secret cu femeia și intenționa să-i lase întreaga avere. Incidentul a avut loc pe 3 februarie, în fața unui spital din districtul Zhongshan, conform Daily Mail.

Bătrânul, identificat cu numele de familie Wang, pleca din spital într-un scaun cu rotile împins de noua sa soție, doamna Lai, în vârstă de 68 de ani.

La intrarea spitalului, trei fii, trei nurori și patru nepoți ai milionarului așteptau. Pe măsură ce cei doi au ieșit din clădire, rudele au intervenit, îndepărtând-o pe doamna Lai și preluând controlul asupra scaunului cu rotile.

Întregul scandal între bătrânul milionar, noua soție și familie a fost filmat

Scenele au fost filmate, surprinzând conflictul tensionat. Doamna Lai, rănită în altercație, a strigat după ajutorul poliției. Autoritățile au sosit la fața locului în urma unei sesizări, iar familia a declarat că bătrânul este tatăl și socrul lor. În cele din urmă, bărbatul a fost luat de rudele sale.

Rudele milionarului au fost revoltate că bărbatul s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea de 68 de ani

Certurile au izbucnit la câteva săptămâni după ce domnul Wang și doamna Lai și-au înregistrat căsătoria pe 5 ianuarie. Potrivit familiei, aceștia au aflat despre căsătorie abia pe 8 ianuarie, când au încercat să-l viziteze pe Wang și au fost refuzați.

Conform declarațiilor rudelor, îngrijitoarea l-ar fi izolat de lumea exterioară și ar fi împiedicat contactul cu familia. Aceștia susțin că doamna Lai ar fi profitat de starea mentală precară a bătrânului pentru a-și asigura viitorul financiar.

Sursa ciată mai sus relatează că Wang ar fi transferat șapte terenuri și o poliță de asigurare în valoare de 1,9 milioane de lire sterline către doamna Lai și copiii acesteia, totalizând aproximativ 4,7 milioane de lire sterline.

Femeia de 68 de ani, acuzată de familie că ar fi încercat să ia averea bărbatului

Averea totală a milionarului este estimată la 16–18,7 milioane de lire sterline și include mai multe proprietăți și terenuri din Taipei. În timp ce familia contestă acțiunile îngrijitoarei, aceasta respinge acuzațiile, declarându-se nevinovată.

Doamna Lai a depus plângeri pentru constrângere și insultă publică și a solicitat un ordin de protecție împotriva familiei. Autoritățile de înregistrare au confirmat că, în momentul procesării căsătoriei, domnul Wang îndeplinea cerințele legale și răspundea la întrebări, ceea ce validează, din punct de vedere juridic, căsătoria.

Disputa privind validitatea căsătoriei și transferurile de bunuri urmează să fie soluționată în instanță, pe măsură ce conflictul între îngrijitoare și familia milionarului continuă să atragă atenția publicului.

