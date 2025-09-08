Vila, cumpărată în urmă cu 5 ani

Wolfgang Porsche, în vârstă de 82 de ani, este președintele Consiliului de Administrație al producătorului de mașini sport cu același nume. Cu toate acestea, miliardarul face furori în Austria, în afara afacerilor. Motivul: el dorește să construiască o parcare pentru nouă mașini pe muntele Kapuzinerberg, zonă cu o importanță semnificativă pentru orașul Salzburg.

Mai exact, garajul va fi construit sub Paschinger Schlössl, conform „NZZ”. Este vorba despre o vilă istorică importantă, situată pe un munte, pe care Porsche a achiziționat-o acum aproximativ cinci ani și pe care a renovat-o de atunci în mod extensiv.

Dă direct într-o parcare din mijlocul orașului

Dar miliardarul nu poate face mare lucru doar cu garajul – acesta trebuie să fie conectat cumva. Acest lucru se va face printr-un tunel privat, a cărui intrare este planificată într-o parcare publică din mijlocul orașului. Tunelul privat va avea 500 de metri lungime. Costul: doar 10 milioane de euro.

În februarie, Partidul Verde a făcut public megaproiectul. În ultimele sale zile de mandat, fostul primar conservator a încheiat o înțelegere cu Porsche care i-a acordat drepturi de acces pe terenuri publice pentru doar 40.000 de euro. Un eșec pentru Verzi.

„Un tratament special pentru cei super-bogați”

Partidul Verde a vorbit despre „un tratament special pentru cei super-bogați” și a cerut o anchetă. Orașul a ignorat protestele, așa că reprezentanții Comitetului de Planificare al orașului Salzburg au dat joi undă verde pentru tunelul privat și garaj. Cu toate acestea, deoarece suprafața utilizată este mai mare, Porsche trebuie acum să plătească 48.000 de euro.

Tunelul privat planificat nu este singurul caz. Multe alte povești ilustrează tratamentul preferențial acordat celor bogați.

O lege elvețiană, Lex Koller, prevede că străinii pot achiziționa terenuri în Elveția doar cu o suprafață de până la 1.000 de metri pătrați. Blick a dezvăluit că această lege a fost pur și simplu ignorată în mai multe cazuri pentru a se ține cont de dorințele străinilor bogați.

Reduceri de taxe în cantonul Vaud

În Vaud, au existat discrepanțe între prevederile legale privind impozitele și implementarea lor efectivă, între 2009 și 2021. Acest lucru a dus la scutiri fiscale ilegale pentru persoane înstărite. Deși angajații administrației fiscale cantonale au raportat acest lucru superiorilor lor, nu s-a luat nicio măsură în acest sens timp de ani de zile.

Viză de aur pentru 250.000 de franci

496 de persoane din Elveția dețin în prezent așa-numita viză de aur. Aceasta înseamnă că oricine plătește impozite anual poate „cumpăra” dreptul de ședere în Elveția. Aceste vize de aur sunt cele mai ieftine în Obwalden, unde trebuie plătite taxe anuale de 250.000 de franci elvețieni. Cele mai scumpe sunt în cantonul Zurich, unde costă cel puțin 1 milion de franci elvețieni pe an.

Vila Stefan Zweig

În 2020, Wolfgang Porsche a achiziționat Paschinger Schlössl, cunoscută și ca vila Stefan Zweig, pentru 8,4 milioane de euro. Această proprietate, care a aparținut cândva celebrului scriitor, a fost complet renovată de noul proprietar.

Deși centrul orașului Salzburg este sit UNESCO din 1996, construcția tunelului nu încalcă legal această protecție, deoarece majoritatea lucrărilor ar avea loc sub proprietatea lui Porsche.





