Preşedintele AUR, George Simion, a declarat după vot că săptămâna viitoare AUR va veni cu o replică, cu o Carte Neagră a activităţii ministrului Agriculturii, scrie news.ro.

În replică, ministrul Agriculturii i-a transmis lui George Simion că a avut 48 de ore să citească bilanţul pe care l-a făcut, dar nu a înţeles nimic. „Dacă mai aveţi nevoie de informaţii pe agricultură, vă aştept la minister să vă învăţ cum se face agricultură în România, nu să bateţi câmpii, în Parlament”, a afirmat Barbu.

Ministrul Agriculturii a mai spus că este dispus să vină şi la grupul AUR pentru discuţii.

Moţiunea simplă a fost iniţiată de 61 de deputaţi şi s-a intitulat „Când cultivi MINCIUNI, culegi RUŞINE. Un strigăt pentru salvarea agriculturii româneşti din mâinile incompetenţei”.

