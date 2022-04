„Dacă Chanel nu își respectă clienții, noi de ce să respectăm casa de modă Chanel?”. Este mesajul transmis de Victoria Bonya, o tânără fotomodel care are 9 milioane de urmăritori pe Instagram, care însoțește o filmare în care taie cu foarfeca o geantă neagră, marca Chanel.

Exemplul ei a fost urmat și de alte influencerițe ruse. Prezentatoarea TV și actrița Marina Ermoshkina, care are 299.000 de urmăritori pe Instagram, și-a tăiat și ea geanta Chanel. „Nicio geantă, nici un singur lucru nu merită dragostea mea pentru Patria mea. Nu merită respectul meu. Sunt împotriva rusofobiei, sunt împotriva unui brand care susține rusofobia”, a scris ea în descrierea clipului video postat pe Instagram.

DJ Katya Guseva, care are peste 500.000 de urmăritori pe Instagram, susține că și-a dorit întotdeauna o geantă Chanel, dar acum a decis să o distrugă în fața camerelor de filmat. „Întotdeauna am visat să am în garderoba mea o geantă Chanel, și asta s-a întâmplat anul trecut. Dar după ce am aflat despre politica mărcii față de ruși, am decis să scot aceste genți din viața mea de zi cu zi până când situația se va schimba”, a spus ea în filmarea postată pe rețelele de socializare.

Chanel s-a retras din Rusia, la fel ca alte branduri de lux

Chanel și-a închis magazinele din Rusia, după ce aceasta a invadat Ucraina, și, totodată, a încetat să vândă produse online către ruși. Mulți dintre ei au catalogat această mișcare drept „rusofobie în acțiune”.

Casa de modă a transmis că nu face decât să respecte sancţiunile UE, care interzic vânzarea în Rusia a produselor de lux care costă mai mult de 300 de euro.

Compania a precizat că măsurile interzic şi vânzarea de articole de lux către persoane care intenţionează să le folosească în Rusia.

