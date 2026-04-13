A intrat cu mașina într-o casă

Accidentul mortal s-a produs duminică dimineața, în jurul orei 7.11, pe DN 6, considerat unul dintre „drumurile morții” din România.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în jurul orei 7.11, un autoturism care se deplasa din direcția Lugoj – Caransebeș, într-o curbă la dreapta, ar fi părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un imobil situat pe partea stângă a sensului de deplasare. La fața locului au intervenit și echipaje ale ambulanței, care au acordat îngrijiri medicale victimelor”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, potrivit publicației Caraș Online.

În urma accidentului, șoferul a fost rănit grav, fiind ulterior declarat decedat, în ciuda intervenției echipajului medical sosit la fața locului. Soția sa, pasagera aflată pe locul din dreapta-față, precum și trei minori aflați în autoturism, cu vârste de 6, 14 și 16 ani, au fost răniți și transportați la Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul

Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de supraveghere

Sindicatul Europol a postat pe Facebook momentul accidentului, care a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.

„Prima zi de Paște, care ar fi trebuit să însemne liniște și timp petrecut în familie, s-a transformat într-o tragedie greu de imaginat pe DN 6 (E70), în județul Caraș-Severin. În localitatea Constantin Daicoviciu, un autoturism a părăsit carosabilul, izbindu-se violent de zidul unei locuințe”, au precizat reprezentanții Sindicatului Europol.

Aceștia atrag atenția că DN 6, pe care îl numesc „Drumul morții”, este un pericol constant.

„Dincolo de ancheta care va stabili cauza exactă, rămâne un adevăr care nu mai poate fi ignorat de către societatea civilă și anume că DN 6 a devenit un pericol constant. Nu este doar un drum aglomerat, ci un traseu unde orice clipă de neatenție, oboseală sau lipsă de infrastructură poate avea urmări dintre cele mai grave”, au susținut aceștia.

Sindicatul Europol a oferit și mai multe soluții pentru reducerea accidentelor pe acest drum național.

„Pentru reducerea pericolelor pe acest tronson de drum este absolut necesară implementarea unor separatoare de sens și devierea traficului greu în afara localităților. Astăzi, din păcate, vorbim despre încă o tragedie, iar mâine pot urma altele. Cetățenii nu mai au nevoie de simple promisiuni după producerea tragediilor, ci de investiții reale în siguranța rutieră”, potrivit sursei citate.

