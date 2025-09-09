Cuprins:
Motivul pentru care noua ministră a leșinat
La câteva momente după ce ceilalți vorbitori împărtășeau o glumă, ministra s-a prăbușit brusc, pupitrul ei a căzut, iar oamenii au încercat să o ajute.
Lann a primit imediat ajutor de la securitatea guvernamentală prezentă și, în cele din urmă, s-a întors pe scena conferinței, afirmând că leșinase pe parcursul discursului din cauza unei „scăderi” a „nivelului zahărului din sânge”, conform TMZ.
BREAKING 🚨🚨 Sweden's Health Minister Elisabet Lann collapses during live press conference pic.twitter.com/Scf6qFric9— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 9, 2025
Cine este Elisabet Lann
Lann a fost anunțată marți ca noul ministru al Sănătății din Suedia, după ce predecesoarea sa, Acko Ankarberg Johansson, și-a dat brusc demisia cu o zi înainte. Noua ministră a leșinat în timp ce era prezentată la conferința de presă a guvernului.
Înainte de a fi numită ministru al Sănătății, Lann a activat ca și consilier municipal în Gothenburg, Suedia.
Demisia lui Johansson
Predecesoarea lui Elisabet Lann, Acko Ankarberg Johansson, a fost aleasă pentru prima dată în cadrul Partidului Creștin Democrat acum aproape 40 de ani.
Înainte de a deveni ministru al sănătății, Johansson a fost consilier în Jönköping între 1999 și 2010.
Între 2010 și 2018, fostul ministru suedez al sănătății a fost secretarul partidului creștin-democraților.
„A fost un privilegiu să lucrez pentru și împreună cu mișcarea creștin-democrată. Mulțumesc pentru încredere!”, a scris Johansson într-o postare pe rețelele de socializare.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.