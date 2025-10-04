Prințesa de Wales a stârnit admirația fanilor după vizita sa recentă în Lincolnshire, unde a vorbit despre ambițiile fiului ei de a deveni pilot de vânătoare. Viitoarea regină, în vârstă de 43 de ani, este cunoscută pentru eleganța sa impecabilă, dar de data aceasta a atras toate privirile într-un moment spectaculos: a mers înapoi pe tocuri de 10 cm, fără nicio ezitare, în timp ce cobora dintr-un avion militar, potrivit hellomagazine.com.

Evenimentul a avut loc la baza RAF Coningsby, unde Prințesa Kate a urcat cu grație scările înguste ale unui avion Typhoon complet înarmat, pentru a privi cockpitul, și apoi a coborât… mergând înapoi. Momentul a fost surprins de fani și distribuit pe contul de Instagram HELLO!, stârnind comentarii admirative: „Majestatea Sa, perfecțiune chiar și când merge înapoi” sau „Chiar poate face totul”, au scris fanii.

Pentru vizită, Kate a ales un outfit elegant, format dintr-un costum gri și un pulover asortat, care i-a completat stilul impecabil.

Kate Middleton a testat un simulator de zbor

Pe parcursul zilei, Prințesa a testat un simulator de zbor. Ea a recunoscut că nu mai pilotase niciodată un avion, ci doar simulatoare folosite pentru instruirea piloților de elicopter, însă s-a descurcat cu ușurință și părea să se distreze enorm în timpul zborului virtual.

La final, Group Captain Paul OGrady a glumit: „Pare un pilot înnăscut, așa că poate că va trebui să o calificăm și să o punem să piloteze un Typhoon, dacă e pregătită”. Aceasta a fost prima vizită a Prințesei Kate la baza RAF Coningsby de când a devenit Royal Honorary Air Commodore.

În timpul vizitei, Kate Middleton a avut ocazia să stea de vorbă cu familiile militarilor și a dezvăluit că cel mai mic fiu al său, Prințul Louis, își dorește să devină pilot de vânătoare: „O să le spun (copiilor mei) că durează opt ani și cere multă muncă”, a adăugat Prințesa de Wales cu un zâmbet.

