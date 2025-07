Wonder Sea, cu 48 de pasageri și cinci membri ai echipajului, s-a răsturnat din cauza unei ploi torențiale care s-a declanșat brusc sâmbătă după-amiază în Golful Ha Long, clasat în patrimoniul mondial al UNESCO.

Potrivit publicației VNExpress, „gărzile de frontieră au salvat 11 persoane și au găsit 34 de trupuri” neînsuflețite, printre care opt copii. Peste 20 de copii se aflau printre pasageri. Autorităţile nu au oferit deocamdată detalii despre turişti, inclusiv naţionalitățile acestora.

🚨 Storm Hits Vietnam – 28 Dead as Boat Capsizes in Ha Long Bay



A powerful storm sweep through Vietnam has caused a deadly boat accident in Ha Long Bay.



The vessel, carrying 48 tourists and 5 crew members, capsized amid turbulent conditions.



Among those onboard were many… pic.twitter.com/TmJ5IFhCFE