În perioada Anului Nou, locul a atras numeroși vizitatori, fiind unul dintre cele mai populare obiective din regiunea Ida-Viru.

Incidentul terifiant a fost surprins pe video de fotograful amator Karl-Hendrik Muuga. Filmarea arată momentul în care țurțurele uriaș, format din apa înghețată a cascadei, se desprinde și cade cu forță.

Din fericire, nimeni nu a fost grav rănit.

„Am venit cu un grup, în care erau și câțiva străini, să admirăm frumusețea de iarnă a cascadei Valaste. La fața locului am descoperit că se poate merge și sub cascadă. Am văzut cum au început să cadă bucata de gheață și mi-a fost foarte frică. Eram cel mai aproape și nu era ușor să fug undeva“, a explicat Greete Melliste, care a fost rănită.

Ea a adăugat că „am fost lovită ușor de câteva bucăți de gheață în cap, dar nu a fost grav. Din fericire, am avut doar o durere ușoară de cap, nimic mai mult. Sperietura a fost mai mare, cu siguranță nu voi mai merge vreodată într-un loc atât de periculos!”.

Cascada Valaste, cu o înălțime de 30 de metri, este unul dintre cele mai populare obiective turistice din regiunea Ida-Viru în timpul iernii. Peisajul său devine deosebit de spectaculos când vântul puternic dinspre nord-vest sau nord îngheață picăturile de apă ale cascadei pe copacii din jur, formând cristale de gheață delicate.

Acest fenomen creează un decor de basm, iar în perioada Anului Nou, a atras numeroși vizitatori.