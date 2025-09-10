Consultări între națiunile membre

Articolul 4 al tratatului prevede consultări între națiunile membre ori de câte ori una dintre ele consideră că integritatea teritorială, independența politică sau securitatea sa sunt amenințate.

Varșovia a solicitat alianței să invoce prevederea în urma încălcării „fără precedent” a spațiului său aerian pe fondul unui atac rusesc la scară largă asupra vestului Ucrainei.

Avioane poloneze și NATO au fost activate, iar cel puțin 4 din cele 19 drone au fost doborâte.

Incursiunea a marcat o escaladare semnificativă a Moscovei, fiind prima dată când drone rusești au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru NATO.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Adam Szłapka, a declarat pentru postul privat de televiziune Polsat News că NATO a activat Articolul 4 la cererea Poloniei.

Polonia a solicitat activarea Articolului 4 în 2014, după anexarea ilegală de către Rusia a Peninsulei Crimeea din Ucraina, și din nou în 2022, după invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova.

Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian

Noapte tensionată la granița de est a NATO. Polonia a anunțat că mai multe drone rusești au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac masiv lansat de Moscova asupra Ucrainei. Forțele armate poloneze au ridicat avioane de luptă și au declanșat o operațiune de neutralizare a obiectelor zburătoare, scrie publicația online Onet, parte a trustului Ringier.

Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările
Recomandări
Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

Atacul Rusiei a început în cursul nopții, când zeci de drone de tip Shahed au vizat capitala ucraineană Kiev. După ce au ocolit orașul, mai multe aparate s-au îndreptat spre vest. Potrivit presei poloneze, cel puțin opt drone au ajuns până la Lviv, la doar 80 de kilometri de granița cu Polonia, iar cinci dintre ele ar fi traversat frontiera în apropiere de Zamość.

Kremlinul declară că nu va comenta situația

Kremlinul a făcut primul său comentariu cu privire la situația din Polonia… dar numai pentru a spune că nu va comenta. „Nu dorim să comentăm acest lucru”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței de presă zilnice cu jurnaliștii.

„Nu este treaba noastră să facem acest lucru. Este o chestiune care ține de Ministerul Apărării (rus)”, potrivit BBC. Când a fost întrebat despre acuzațiile aduse Moscovei, Peskov a răspuns: „Conducerea UE și a NATO acuză Rusia de provocări zilnice, de obicei fără a avea dovezi în acest sens”.

