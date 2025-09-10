Polonia a identificat 19 încălcări ale spațiului său aerian

Articolul 4 din tratatul NATO permite țărilor membre să ridice o problemă în fața Consiliului Nord-Atlantic, principalul organism decizional al NATO, potrivit AFP.



Donald Tusk a declarat parlamentului că Polonia a identificat 19 încălcări ale spațiului său aerian peste noapte și a doborât cel puțin trei drone, adăugând că nimeni nu a fost rănit în „acțiunea rusească”.

„Consultările aliate la care mă refer au luat acum forma unei cereri oficiale de invocare a articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord”, a adăugat el.

Consiliul Nord-Atlantic, principalul organism decizional politic al NATO, s-a întrunit miercuri dimineață pentru reuniunea sa săptămânală obișnuită. Cu toate acestea, potrivit diplomaților, aliații au decis ca întâlnirea să aibă loc în temeiul articolului 4 din tratatul de alianță.

Cazul polonez a marcat a opta oară când articolul a fost invocat de la înființarea alianței în 1949.

Discuțiile de miercuri, 10 septembrie, reprezintă a treia oară când Articolul 4 este invocat pentru a aborda incursiunile și invazia Rusiei în Ucraina.

Securitatea colectivă a NATO se bazează pe principiul Articolului 5: dacă un membru este atacat, întreaga alianță îi vine în apărare. Acest articol a fost invocat o singură dată în istoria NATO, în urma atacurilor din 11 septembrie 2001 din Statele Unite.

Ce prevăd articolele 4 și 5 din Tratatul NATO

Articolul 4 din Tratatul NATO prevede că „părțile vor avea consultări comune ori de câte ori vreuna dintre ele va considera că este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea vreuneia dintre părți”.

De asemenea, articolul 5 prevede că „părțile convin că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor și, în consecință, sunt de acord ca, dacă are loc asemenea atac armat, fiecare dintre ele, în exercitarea dreptului la autoapărare individuală sau colectivă recunoscut prin Articolul 51 din Carta Națiunilor Unite, va sprijini Partea sau Părțile atacate prin efectuarea imediată, individual sau de comun acord cu celelalte Părți, a oricărei acțiuni pe care o consideră necesară, inclusiv folosirea forței armate, pentru restabilirea și menținerea securității zonei nord-atlantice”.

Totodată, „orice astfel de atac armat și toate măsurile adoptate ca rezultat al acestuia vor trebui raportate imediat Consiliului de Securitate”. Aceste măsuri vor înceta după ce Consiliul de Securitate va adopta măsurile necesare pentru restabilirea și menținerea păcii și securității internaționale.









