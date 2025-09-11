Nicușor Dan a anunțat când vor începe românii să simtă creșterea economică, după deciziile fiscale din acest an

Şeful statului a oferit o perspectivă optimistă, afirmând: „Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea”. Această previziune vine în contextul unor provocări economice actuale.

Nicuşor Dan a recunoscut dificultăţile cu care se confruntă mulţi români. El a explicat că recent implementate măsuri fiscale au redus şi mai mult spaţiul financiar al cetăţenilor. Cu toate acestea, preşedintele a subliniat că aceste măsuri erau necesare pentru a evita scenarii mai grave.

„În momentul acesta, prin TVA, prin lanţul de scumpiri care l-a generat, prin majorări de accize, spaţiul pe care oamenii ăştia îl au a devenit şi mai mic. Asta e categoric. Însă, trebuie să spunem că alternativa poate să fie mult mai rea”, a declarat Dan.

În ceea ce priveşte speculaţiile legate de posibile alegeri anticipate, preşedintele a fost ferm în poziţia sa. „Nu se pune problema de anticipate, cel puţin în accepţiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu şi-o permite în momentul ăsta”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a subliniat importanţa stabilităţii pentru menţinerea relaţiilor cu instituţiile financiare internaţionale şi pentru continuarea creşterii economice.

Deşi recunoaşte dificultăţile actuale, preşedintele rămâne optimist cu privire la viitorul economic al ţării. El consideră că măsurile luate vor preveni scenarii negative precum intervenţia FMI sau blocarea economiei.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a oferit o evaluare a situației actuale din România. Întrebat dacă România este un stat eșuat, el a răspuns că există numeroase instituții care nu funcționează corespunzător, dar a subliniat și lipsa de grijă față de modul în care acestea interacționează cu cetățeanul.



