Tânărul a fost arestat pentru violență motivată de rasism și xenofobie

Incidentul s-a petrecut în sectorul 2 al Capitalei, în jurul orei 22.30. Motivele atacului au fost de natură rasială și xenofobă, agresorul încercând să determine victima să părăsească România.

„La data de 26.08.2025, în jurul orei 22.30, în timp ce se afla în mun. București, sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feței, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București.

Judecătoria Sectorului 2 București a admis propunerea parchetului și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, la data de 27.08.2025.

Polițistul Marian Godină a oferit detalii suplimentare despre incident pe pagina sa de Facebook. Conform relatării sale, agresorul a filmat atacul cu telefonul mobil.

După ce l-a lovit pe livrator, acesta i-a spus: „Du-te înapoi în țara ta, asta e problema!” și „Pentru că ești un invadator!”

Intervenția promptă a autorităților

Un polițist aflat în timpul liber a observat incidentul și a intervenit imediat. Deși agresorul a încercat să fugă, polițistul l-a prins și l-a imobilizat. Victima, speriată, a solicitat ajutorul trecătorilor și venirea poliției.

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a confirmat incidentul și intervenția promptă a polițistului.

„Ieri, 26 august, un poliţist din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) – Secţia 7 Poliţie, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetăţean străin. Poliţistul a intervenit prompt şi eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat şi imobilizat de poliţist”, a trasmis DGPMB.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 7 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru infracțiunea de lovire sau alte violenţe.

Acest incident vine în contextul unor declarații controversate făcute recent de unii politicieni. Deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe Facebook un mesaj care a stârnit numeroase reacții negative.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a declarat Tanasă anterior incidentului.

Polițistul Marian Godină a anunțat că a făcut plângere penală împotriva deputatului Dan Tanasă pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, în urma acestui mesaj.

Numeroși utilizatori ai rețelelor sociale au reacționat critic la adresa declarațiilor deputatului AUR. Unii au subliniat importanța muncitorilor străini pentru economia României, în timp ce alții au condamnat xenofobia și discriminarea.

