Orașul Timișoara a plătit, în ianuarie, circa 165.000 euro – aproape 800.000 de lei – pentru servicii de deszăpezire. Asta într-o lună în care în oraș nu a nins, ci doar a fulguit de două ori.



Jurnaliștii de la renasterea.ro l-au sunat pe directorul firmei de deszăpezire, care a confirmat suma, însă a punctat că a fost vorba de acțiuni de combatere a poleiului.

“Noi am acționat la cererea primăriei, nu am acționat de capul nostru. Am împrăștiat sare, clorură de calciu, material antiderapant”, a spus Gabriel Blaga, întărit de șeful departamentului salubrizare din cadrul Primăriei Timișoara.



Cu toate acestea, acțiunile au depășit cu mult activități asemănătoare făcute în alte orașe mari ale României.



Pentru comparație, Primăria Municipiului Cluj-Napoca plătește firmei Rosal 17,05 lei /1.000 de metri pătrați pentru “combaterea poleiului cu sare pură”, 27,53 lei pentru “combaterea poleiului cu emulsie de sare” și 15,88 lei pentru “combaterea poleiului cu soluție de clorură de calciu”.



Asta în timp ce primăria condusă de Nicolae Robu dă 263,45 de lei pentru “combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de sare cu inhibitor”, respectiv 201,55 lei pentru “combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de clorură de calciu”.



Așadar, sume de 13 ori mai mari decât la Cluj-Napoca.



