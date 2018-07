O bătrână din SUA și-a ucis fiul pentru că a vrut să o trimită la azil

Anna Mae Blessing, care este acuzată de crimă, ar fi plănuit uciderea fiului ei timp de câteva zile. ”Mi-ai luat viața, ți-o iau și eu pe a ta”, a spus femeia, în timp ce era escortată de poliție către secție. Bătrâna a spus oamenilor legii că a intenționat să se sinucidă după ce a luat viața fiului ei, transmite BBC.

Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 2 iulie, în orașul Fountain Hills. Fiul femeii, a cărui nume este necunoscut, a vrut ca mama lui să ajungă la un azil pentru că ”a devenit dificil” să trăiască cu ea.

Anna Mae Blessing și-a omorât fiul în dormitorul lui, după o ceartă. Ea a scos un revolver, cumpărat în anii ’70 și a descărcat câteva gloanțe în gâtul și maxilarul fiului ei.

Ulterior, potrivit poliției, bătrâna a vrut să tragă și către iubita în vârstă de 57 de ani a fiului ei, care a reușit să scape cu viață după ce s-a luptat cu bătrâna criminală.

După luptă, bătrâna nu s-a lăsat și a mai scos un pistol și s-a luptat din nou cu iubita fiului ei. Femeia de 57 de ani a reușit să fugă din casă și s-a dus la poliție.

Anna Mae Blessing se află acum în arest și este acuzată de crimă, agresiune și răpire. Ea poate fi eliberată pe cauțiune pentru 500.000 de dolari.

The story behind THIS MUGSHOT>> Elderly #FountainHills mother who refused to go to a nursing home- shot & killed her 72 yr old son. More on 92yr old Anna Mae Blessing& @MCSOaz invesitgation on #GoodEveningAz Starting @ 4 #AZFamily pic.twitter.com/ixlsHr4b1M

— Nicole Crites (@NicoleCritesTV) July 3, 2018