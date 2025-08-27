Vilă plus 100.000 de euro, cu un bilet de 25 de euro

Căsătoriți de 3 decenii, proprietari ai unui apartament în Berlin, Burak și Vivien Benli au împreună cu cei doi copii ai lor, de 15 și 17 ani. Ei au fost norocoșii câștigători ai vilei și a 100.000 de euro în numerar. Au achiziționat un bilet de loterie de 25 de euro.

„Este încă un sentiment incredibil, dar, încet-încet, am spus și tuturor prietenilor noștri și devine tot mai real”, a declarat Burak Benli.

Eram încă în vacanță când ne-au sunat Au crezut că sunt hoți la ușa noastră. Am câștigat marele premiu chiar de ziua meu.

Deocamdată, familia nu se gândește să vândă vila (construită în 2020, dispune de tehnologie eficientă energetic și un design modern; suprafață locuibilă de 325 de metri pătrați, teren de 2.500 de metri pătrați), ci vrea să se bucure de ea. „Putem petrece o vară grozavă aici. Vom vedea ce va fi în continuare”, a explicat Burak Benli.

O chirie lunară a vilei ar fi, conform pietei, în jur de 4.000 de euro. Foto: omaze.de

Recomandări 100 de zile de la câștigarea mandatului de Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”

Vivien Benli a completat „O vom folosi la sfârșit de săptămână, când terminăm progamul de la școală”.

„Pur și simplu perfectă”

Familia este încântată de noua proprietate. „Vila este pur și simplu perfectă, nu aș fi decorat-o altfel. Este 100% pe gustul nostru și asta face totul și mai incredibil”, a declarat, entuziasmată, Vivien Benli. Vila este mobilată complet, „în stil Bauhaus”.

Niciodată nu am visat la un dressing sau la o cadă cu vedere la lac. Acum mă pot bucura de asta în fiecare zi.

Cuplul face naveta în prezent la Rostock în weekenduri, deoarece fiul lor de 15 ani joacă în echipa de tineret a celor de la Hansa Rostock și este cazat la internatul clubului.

Burak și Vivien Benli au declarat că au fost atrași de loterie după ce au văzut personalități cunoscute precum David Beckham și Wayne Carpendale promovând-o la televizor.

Organizatorul loteriei, donație de 500.000 de euro pentru SOS Satele Copiilor

Un alt motiv important pentru participare a fost componenta caritabilă. Organizatorul loteriei, Omaze, a garantat o donație de cel puțin 500.000 de euro către SOS Satele Copiilor din încasările jocului.

Recomandări Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David

„Am muncit din greu pentru a face ceva bun din viața noastră și ne place să dăruim. Facem asta de când am câștigat primul nostru euro”, a subliniat Vivien Benli.

Compania Omaze pretinde că este axată pe profit, dar și angajată social. Cât de reputate sunt tombolele? Autoritatea Germană pentru Jocuri de Noroc (GGL) include furnizorul pe așa-numita listă albă a operatorilor de jocuri de noroc autorizați. Cu toate acestea, pe portaluri online precum Trustpilot, numeroși utilizatori pun la îndoială metodele de plată și acuză compania că încearcă doar să colecteze date.



