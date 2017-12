Femeia se afla în luna de miere și se relaxa în apă alături de soțul ei în apele albastre din Bahamas.

Sarah Illig a fost surprinsă în timp ce înota pe sub apă de un rechin care s-a apropiat de ea și a mușcat-o de mână, potrivit Daily Mail.

Imaginile surprinse în apă de Evan Carrol o arată pe femeia care după ce a fost mușcată de rechin, a înotat cât mai departe de prădătorul subacvatic.

Mai târziu femeia a declarat că nu a văzut rechinul apropiindu-se de ea și când a simțit ceva lângă mâna ei, a crezut că este soțul ei.

„Am simțit o mișcare în apă, ceva m-a prins de mână și am presupus că este soțul meu care se joacă cu mine. În mai puțin de o secundă am realizat cât de tare mă doare și m-am uitat pe lângă ochelarii care îmi blocau vizibilitatea. Atunci am văzut rechinul (mai mare decât mine) atacându-mi mâna”, a declarat Sarah.

Din fericite, femeia a avut nevoie de câteva copci, iar rana se vindecă bine. Sarah a postat videoclipul pe Faceboook și Instagram, glumind: “Mi-am încheiat luna de miere cu o mușcătură”.

