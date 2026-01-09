Loviți de acoperișuri smulse

Postul privat NTV a relatat că un bărbat de 58 de ani din provincia Karaman (sud) şi o femeie de 60 de ani care locuia lângă Aksaray (centru) au murit după ce au fost loviţi de acoperişuri smulse.

🇹🇷 A powerful storm is raging in Turkey — strong winds are overturning trucks and tearing roofs off buildings





La Bursa (nord-vest), un tânăr sirian de 24 de ani a fost ucis joi de un zid care s-a prăbuşit peste el, a relatat agenţia oficială de presă Anadolu.

În provincia vecină Denizli, un pensionar a murit după ce a căzut de pe acoperişul casei sale, potrivit presei locale.

Strong southerly winds batter Istanbul as powerful waves surge over coastal areas, disrupting daily life and scattering containers at ports

Trei muncitori de pe un șantier, luați de valuri

Pe un şantier în apropierea litoralului în staţiunea balneară Kuşadasî (vest), pe coasta Mării Egee, trei muncitori au fost luaţi de valuri. Trrupul neînsuflețit al unuia dintre ei a fost găsit, în timp ce colegii săi au fost spitalizaţi, unul dintre ei fiind în stare critică.

Joi, vânturile puternice care au măturat jumătatea vestică a Turciei au provocat pagube importante şi în Istanbul (nord-vest), principalul oraş al ţării, unde zeci de iahturi ancorate la docuri au fost avariate, fără însă a face victime. Aproape o sută de acoperişuri au fost, de asemenea, smulse, iar 45 de copaci au fost doborâți de vânt.

