Justiție blocată

Femeia a fost trimisă în judecată de Parchetul General pentru patru infracţiuni de abuz în serviciu, fiind acuzată că nu a redactat, timp de 4 ani, o sentinţă penală. În acest mod, justiția a fost blocată, iar 4 condamnați pentru tentativă de omor nu au mai ajuns la închisoare. Aceştia primiseră pedepse cuprrinse între 5 şi 12 ani de închisoare.

Patru ani fără redactarea unei sentințe penale este o perioadă inacceptabil de lungă. Această întârziere masivă echivalează cu un refuz de justiție, permițând, cel mai probabil, intervenția prescripției răspunderii penale sau a executării pedepsei, sau pur și simplu imposibilitatea de a pune în aplicare o decizie judecătorească.

Un judecător are rolul fundamental de a aplica legea și de a asigura respectarea drepturilor. O astfel de inacțiune subminează însăși esența statului de drept și principiul că nimeni nu este mai presus de lege.

Deși judecătorii se confruntă adesea cu un volum mare de muncă, patru ani pentru o sentință penală este o perioadă excepțională și greu de justificat doar prin volum.

A nerespectat cu bună-știință

„Inculpata nu a respectat prevederile normelor de procedură penală şi a omis să redacteze în decursul a mai bine de patru ani o sentinţă penală pronunţată pe 1 septembrie 2020, nerespectând cu bună ştiinţă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 406 alin. 3 Cod procedură penală, încălcând astfel prevederile art. 8 din Codul de procedură penală. Prin acest comportament a fost împiedicată tragerea la răspundere penală, începând de la 1 octombrie 2020 şi până în prezent, a patru inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat, în stare de recidivă postexecutorie”, arată reprezentanţii PICCJ, luni, într-un comunicat de presă.

În rechizitoriu se arată că judecătoarea ar fi omis acest lucru cu rea-credinţă redactarea, deşi a fost sancţionată disciplinar pentru săvârşirea abaterii disciplinare de „neredactarea hotărârilor judecătoreşti, din motive imputabile, în termenele prevăzute de lege”, prevăzută în Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Infractorii, liberi ca păsarea cerului

Faptele sale, arată procurorii, ar fi afectat grav dreptul a două persoane vătămate la soluţionarea cauzei cu celeritate şi într-un termen rezonabil.

”(…)prin sentinţa penală menţionată, aflată şi în prezent în curs de redactare, magistratul judecător a dispus condamnarea celor 4 inculpaţi din dosarul ce făcea obiectul judecăţii cu pedepse între 5 şi 12 ani de închisoare. Aceştia s-au aflat sub măsura arestării preventive, a arestului la domiciliu şi ulterior a controlului judiciar până la data de 17.01.2020, ulterior fiind lăsaţi liberi. După această dată, unul dintre inculpaţi a comis mai multe infracţiuni de furt, fiind condamnat în două cauze penale”, mai arată PICCJ.

Rechizitoriul a fost transmis Curţii de Apel Bucureşti, instanţă competentă să judece cauza în fond.