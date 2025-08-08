Reforma pensiilor speciale pentru magistrați stârnește controverse

Guvernul intenționează să crească vârsta de pensionare a magistraților la 65 de ani și să le reducă pensiile, ceea ce a provocat nemulțumiri în rândul breslei. Veniturile magistraților ar putea scădea substanțial în urma acestor modificări.

Comparație între pregătirea magistraților și a medicilor

Pentru a deveni magistrat, este nevoie de 6 ani de studii: 4 ani la facultatea de drept și 2 ani la Institutul Național de Magistratură (INM). În schimb, medicii, care nu beneficiază de pensii speciale, studiază între 9 și 12 ani.

Un medic primar de la un spital de urgență are un venit brut lunar de aproximativ 19.700 lei, în timp ce un judecător obișnuit de tribunal poate câștiga până la 30.881 lei brut lunar.

Salarii și sporuri pentru judecători

Judecătorii beneficiază de diverse sporuri, pe lângă salariul de bază:

Spor pentru condiții grele de muncă: 1.500 lei

Spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică: 5.580 lei

Spor pentru păstrarea confidențialității

Cele mai mari salarii sunt la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), unde ajung judecătorii cu o vechime de cel puțin 18 ani.

Venituri la Înalta Curte de Casație și Justiție

Președintele ÎCCJ are un salariu brut de aproximativ 41.000 lei, la care se adaugă sporuri de până la 12.274 lei și o indemnizație pentru titlul științific de doctor de 950 lei. În total, venitul brut poate ajunge la 54.000 lei, echivalentul a 31.320 lei net lunar.

Un judecător ÎCCJ are un salariu brut între 33.714 și 36.194 lei, plus sporuri între 10.114 și 10.858 lei. Venitul net lunar variază între 25.400 și 27.290 lei.

Venituri la curțile de apel

Președintele Curții de Apel are un salariu brut de aproximativ 30.000 lei, la care se adaugă diverse sporuri. Venitul brut lunar poate ajunge la 39.000 lei, echivalentul a 22.600 lei net.

Un judecător de Curte de Apel are un salariu brut între 23.150 și 26.700 lei, plus sporuri între 6.946 și 8.026 lei. Venitul net lunar variază între 17.456 și 20.141 lei.

Venituri la tribunale

Președintele de tribunal are o indemnizație brută de bază de 26.753 lei, plus sporuri. Venitul brut total poate ajunge la 34.779 lei, echivalentul a 20.172 lei net.

Un judecător de tribunal are un salariu brut între 19.000 și 23.600 lei, plus sporuri de 7.080 lei. Venitul net lunar variază între 15.126 și 17.794 lei.

Venituri la Parchetul General

Cele mai mari salarii pentru procurori sunt în cadrul Parchetului General (Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție).

Procurorul general are un salariu brut de 36.313 lei, la care se adaugă diverse sporuri. Venitul brut lunar poate ajunge la 45.707 lei, echivalentul a 26.510 lei net.

Un procuror șef de secție PÎCCJ are un salariu brut între 27.121 și 33.833 lei, plus sporuri între 8.136 și 9.914 lei. Venitul net lunar variază între 20.449 și 25.373 lei.

Venituri la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel

Procurorul general al PCA are o indemnizație de încadrare între 23.968 și 29.898 lei, plus sporuri între 7.190 și 8.970 lei. Venitul net lunar variază între 18.071 și 22.543 lei.

Un procuror cu grad de PCA are un salariu brut între 21.445 și 26.753 lei, plus sporuri între 6.434 și 8.026 lei. Venitul net lunar variază între 16.170 și 20.172 lei.

Venituri la Parchetul de pe lângă tribunale

Prim procurorul Parchetului de pe lângă tribunale are un venit similar cu cel al unui procuror cu grad din Parchetul de pe lângă Curtea de Apel.

Procurorii stagiari au cele mai mici salarii, cu un venit brut între 12.835 și 14.162 lei, echivalentul a 7.444 – 8.213 lei net lunar.

Reformele Guvernului pentru magistrați

Guvernul României ia în calcul o serie de reforme pentru angajații din Justiție, printre acestea fiind și creșterea vârstei de pensionare, dar și limitarea pensiei.

Creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani pentru magistrați, față de vârstele actuale mult mai mici, când mulți ies la pensie încă la 47-48 de ani.

Limitarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net, calculată pe baza veniturilor brute din ultimii cinci ani cu un procent de aproximativ 55%, pentru a elimina pensiile care în trecut depășeau salariile nete.

Introducerea unui sistem de penalizare la pensionarea anticipată: pentru fiecare an înainte de 65 de ani, pensia va fi redusă cu 2%, cu posibilitatea ieșirii la pensie de la 58 de ani, dacă magistrații au minim 35 de ani vechime.

Creșterea vechimii necesare la pensionare de la 25 la 35 de ani.

Menținerea magistraților cu experiență în sistem până la vârsta de 65 de ani pentru a susține calitatea actului de justiție.

Reforma pensiilor speciale pentru magistrați reprezintă un subiect sensibil, cu implicații semnificative asupra veniturilor acestei categorii profesionale. Diferențele salariale între magistrați și alte profesii, precum medicii, ridică întrebări cu privire la echitatea sistemului de remunerare în sectorul public.

