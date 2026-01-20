UPDATE ora 21.25: Victima a fost extrasă din autovehicul, inconștientă, și a fost predată echipajului de prim ajutor pentru a fi transportată la spital, a transmis ISU.

„Rectificare: locul de producere a evenimentului este pe strada Doamna Chiajna”, au precizat pompierii.

Știrea inițială: „Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, astăzi, la ora 19:00, pe secţia de circulaţie Bucureşti Vest – Chiajna, la kilometrul feroviar 68+900 s-a produs un incident feroviar. Trenul R 9427 , aparţinând Societăţii Naţionale de Transport Feroviar Călători „CFR Călători” S.A., care circula pe relaţia Bucureşti Progresu – Bucureşti Nord, a surprins şi a lovit un autoturism răsturnat în gabaritul liniei de cale ferată, pe firul II”, a transmis CFR.

Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimei, dar pentru că erau scurgeri de combustibil a fost creat un perimetru de siguranţă de 150 de metri.

„Trenul R 9427 staţionează până la finalizarea intervenţiilor pentru descarcerare, eliberarea gabaritului şi până la reluarea circulaţiei, conform dispoziţiilor organelor competente, după încheierea anchetei. Traficul feroviar se desfăşoară în continuare pe firul 1, în condiţii de siguranţă, conform reglementărilor în vigoare”, precizează compania.

Trenul 900427 care circula între Domneşti şi Chiajna a lovit un autoturism care se afla răsturnat pe calea ferată, iar șoferul a rămas încarcerat.

„Intervenim pentru extragerea unei persoane încarcerate ca urmare a unui accident feroviar între un autoturism şi un tren, pe strada Tineretului, Chiajna. La sosirea primelor echipaje de pompieri, autoturismul se afla blocat sub tren, iar pasagerii coborâseră din tren. În momentul de față victima este conștientă. Echipajele de intervenție au ajuns la victimă și lucrează pentru extragerea acesteia”, a transmis și ISU Bucureşti-Ilfov.