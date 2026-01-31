Aproximativ o mie de blocuri (reprezentând 10% din totalul imobilelor racordate) nu beneficiază de apă caldă și căldură sau primesc agent termic la parametri necorespunzători, din cauza avariilor continue din rețeaua de termoficare.

Deși probleme sunt semnalate în tot orașul, cele mai grave situații se înregistrează în sectoarele 3 și 4, unde furnizarea este complet sistată.

Colapsul tehnic este dublat de o criză financiară gravă. Compania Termoenergetica se află în pragul insolvenței, acumulând datorii de peste 1,5 miliarde de lei.

În ciuda situației, Consiliul General a respins recent propunerea primarului Ciprian Ciucu de a demara un audit extern asupra companiei.

Exasperați de frigul din apartamente și de lipsa serviciilor, numeroși bucureșteni au inițiat proteste fiscale.

Asociațiile de proprietari au lansat petiții online – una dintre ele adunând deja peste 4.000 de semnături – prin care anunță refuzul de a mai plăti facturile către Termoenergetica pentru servicii inexistente.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE