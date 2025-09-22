Tocătoarele din plastic – surse de microplastice în farfurie

Primul obiect semnalat de specialist este tocătorul din plastic, prezent în milioane de gospodării.

„Urmele de cuțit pot lăsa particule minuscule de plastic în mâncare”, a explicat Dr. Sethi.

Microplasticele, deja detectate în apă, alimente și chiar în organismul uman, pot perturba echilibrul hormonal, favoriza inflamațiile și crește riscul de boli cronice.

„Riscul se acumulează de-a lungul anilor de utilizare”, a adăugat medicul, recomandând drept alternative plăcile din lemn sau bambus bine întreținute ori cele din sticlă, deși acestea „tocesc rapid cuțitele”.

Tigăile antiaderente zgâriate – surse de substanțe chimice periculoase

Un alt produs comun vizat este tigaia antiaderentă deteriorată.

Acoperirea sa conține substanțe chimice eterne: per- și polifluoroalchilice (PFAS), printre care se numără PFOA și PFOS, asociate cu dereglări hormonale și cancer.

„Tigăile mai vechi folosesc adesea PFOA, care este legat de probleme reproductive și hormonale”, a avertizat Dr. Sethi.

Chiar și modelele moderne, fără PFOA, pot elibera particule microscopice atunci când sunt zgâriate.

Medicul recomandă ca opțiuni mai sigure vasele din oțel inoxidabil, fontă sau ceramică pură.

Recomandări Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS

Lumânările parfumate – surse de ftalați și fum nociv

Al treilea obiect incriminat nu are legătură cu gătitul, dar este la fel de prezent în multe locuințe: lumânările parfumate.

„Multe dintre acestea conțin ftalați, care pot perturba hormonii și parafină, care poate elibera funingine și compuși organici volatili (COV) atunci când este arsă”, a explicat Dr. Sethi.

Ftalații se regăsesc frecvent în produse cosmetice și articole de uz zilnic și au fost asociați cu probleme de fertilitate atât la femei, cât și la bărbați.

Pentru cei care nu vor să renunțe la atmosfera plăcută din locuință, soluția este simplă: lumânări fără parfum, din ceară naturală de soia, cocos sau albine.

De la tocătoare la tigăi și până la lumânările parfumate, aceste obiecte banale pot deveni factori de risc pe termen lung.