Grupul format din Belin Mining, Ceylan Metal Grup, Nakkaş Holding și GTS Investments B.V. (Olanda) a transmis o scrisoare de intenție către ArcelorMittal și autoritățile române.

Compania românească Richter Haus acționează ca partener oficial în acest demers.

Cine sunt investitorii turci care vor să cumpere ArcelorMittal Hunedoara

Investitorii și-au exprimat dorința de a continua producția de profile laminate și alte produse metalurgice la Hunedoara. De asemenea, ei au menționat planuri pentru noi investiții în modernizare și retehnologizare.

Grupul de firme a asigurat că dispune de fondurile necesare pentru achiziție, capital de lucru și investiții viitoare și este pregătit să înceapă negocierile și procedurile de audit.

Belin Mining este una dintre principalele companii de minerit din Turcia, cu operațiuni în America de Nord și Asia.

Ceylan Group Metal, un important producător de lingouri de zinc și cupru din Turcia, are venituri anuale de peste 30 de milioane de dolari.

Nakkaş Holding, fondat în 1983, include 16 companii cu peste 2.000 de angajați, active în industria petrolieră, energie regenerabilă și minerit.

Richter Haus, partenerul român, prezentat drept partenerul oficial al acestui grup de investitori, este deținut de Daniela Bordea și Marian Ciornei.

Șeful CJ Hunedoara: investitorii nu au fost primiți

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a declarat că investitorii nu au fost primiți la combinat de actualul proprietar.

„Deși acești investitori nu au fost primiți la combinat, discuțiile purtate ne dau motive reale de speranță. Am constatat deschidere, seriozitate și un interes autentic pentru acest obiectiv strategic al județului nostru. Hunedoara are o istorie bogată în domeniul siderurgiei, care a marcat identitatea și destinul orașului și al județului timp de generații. Oameni harnici și pricepuți au construit aici un simbol al industriei românești. Această tradiție nu trebuie să se piardă”, a scris, pe pagina sa de Facebook, președintele CJ Hunedoara, Laurențiu Nistor.

Investitorii turci şi-au prezentat portofoliul şi intenţiile privind combinatul, dar au transmis că decizia finală depinde exclusiv de un acord cu conducerea ArcelorMittal.

ArcelorMittal a anunțat că oprește producția

ArcelorMittal a anunțat pe 12 septembrie decizia de a opri definitiv producția la fabrica din Hunedoara, din cauza prețurilor mari la energia electrică și presiunea importurilor ieftine din afara UE.

Combinatul siderurgic Hunedoara a fost privatizat în 2003, după o serie de restructurări care au redus numărul de angajați de la aproape 20.000 în 1991 la circa 2.500 în 2004.

În prezent, fabrica ArcelorMittal din Hunedoara are 477 de angajați și produce profile și corniere pentru sectoarele de energie, construcții și infrastructură.