Chișinăul așteaptă decizia finală a Atenei

Ministrul Justiției din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat miercuri că procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc (59 de ani) se desfășoară conform procedurii legale și că autoritățile de la Chișinău așteaptă decizia celor elene.

„Urmează să fim notificați în mod oficial de către Ministerul Justiției al Republicii Elene privind confirmarea, validarea hotărârilor instanțelor judecătorești legate de extradarea acestei persoane. Din momentul în care vom obține notificarea oficială din partea Ministerului Justiției al Republicii Elene, vom informa organelele responsabile pentru organizarea procesului de aducere a persoanei”, a spus Mihailov-Moraru, potrivit TVR Info și TVR Moldova.

Ministrul a precizat că nu există un termen expres prevăzut de lege privind extrădarea. „Din momentul în care vom fi notificați oficial, pachetul cu acte se redirecționează Ministerului Afacerilor Interne, care, în colaborare cu omologii eleni, vor organiza transportul în ziua când urmează să fie adus. Ministerul Justiției va pregăti condițiile privind plasarea persoanei în penitenciar”, a subliniat Veronica Mihailov-Moraru.

Vladimir Plahotniuc ar fi cerut să fie extrădat în Rep. Moldova

Curtea de Apel din Atena a examinat pe 28 august cea de-a doua solicitare privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. În aceeași zi, avocatul oligarhului, Lucian Rogac, a anunțat că „în urma examinării documentelor din dosar și a acordului lui Vlad Plahotniuc de a fi extrădat, judecătorii Curții de Apel din Atena s-au pronunțat pentru extrădarea acestuia”. „De-acum încolo, ministerele Justiției din Grecia și Republica Moldova urmează să se ocupe de procedurile tehnice și logistice, care se impun în asemenea cazuri”, a susținut Rogac, în condițiile în care Ministerul elen al Justiției încă nu s-a pronunțat.

Un fost asociat, reținut pentru 72 de ore

Între timp, unul dintre foștii asociați ai oligarhului moldovean a fost reținut pentru 72 de ore. Conform Moldpres, fostul deputat Vladimir Andronachi a fost reținut în seara zilei de marți, 2 septembrie, într-un dosar penal pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. „În prezent, grupul de urmărire penală desfășoară acțiuni cu participarea acestuia, inclusiv percheziții și audieri, în vederea documentării tuturor circumstanțelor cauzei”, a anunțat Procuratura Anticorupție din Republica Moldova.

Catalogat ca oligarh, Vladimir Andronachi (44 de ani) și-a atins vârful politic pe vremea când Partidul Democrat din Moldova (PDM) era condus de Vladimir Plahotniuc și se afla la guvernare. Vladimir Andronachi a fost deputat în perioada februarie 2015 – iulie 2021 și vicepreședinte al PDM.

Vladimir Andronachi a fost reținut inițial la începutul lunii noiembrie 2022, fiind suspectat de escrocherie în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale și nemijlocit în interesul lui Vladimir Plahotniuc. Conform Moldopres, fostul deputat avea sarcina de a asigura obținerea unor acte de la Banca Națională a Moldovei, ceea ce a permis membrilor organizației criminale să sustragă bani de la Banca de Economii în sumă de peste 12,5 mil de dolari americani și peste 23,8 mil de euro. Ulterior, Vladimir Andronachi a fost plasat în arest la domiciliu, iar în august 2023 a fost eliberat sub garanție personală.

Rusia nu l-a arestat pe Plahotniuc, dar a cerut să-i fie extrădat

În afară de Republica Moldova, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost solicitată și de Federația Rusă. Unii jurnaliști și politologi de la Chișinău au evocat o cerere înșelătoare, existând suspiciuni că regimul de la Moscova ar fi interesat să-l folosească pe oligarh în contextul alegerilor parlamentare. Ori, în pofida presupusului dosar penal deshis pe numele lui Plahotniuc în Rusia, oligarhul moldovean a călătorit în repetate rânduri la Moscova, începând cu vara anului trecut, pentru a se întâlni cu Dmitri Kozak, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale Ruse. Informațiile sunt dezvăluite de publicația rusă independentă The Insider.

Oligarhii fugari caută să preia puterea și să scape de dosarele penale

Fugar din vara anului 2019, Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie, pe aeroportul din Atena, cu puțin timp înainte să urce într-un avion cu destinația Dubai, Emiratele Arabe Unite. La fel ca Ilan Șor și Veaceslav Platon, alți doi oligarhi fugari, Plahotniuc este acuzat de implicare în „Furtul miliardului” în perioada 2013-2014. Ilan Șor este un alt oligarh ce acționează în interesul Kremlinului pentru a destabiliza Republica Moldova și pentru a impune un regim marionetă prorus la Chișinău.

De altfel, potrivit jurnalistului ucrainean Dmitri Gordon, regimul de la Moscova a alocat 350 de milioane de dolari pentru a manipula în favoarea sa alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie în Republica Moldova și pentru a răsturna Guvernul proeuropean de la Chișinău. Informația provine din surse de la Kremlin care au consultat documente în acest sens.

Potrivit jurnalistului ucrainean, în documentele consultate de sursele sale apar „în repetate rânduri” numele oligarhilor fugari Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, precum și formațiunile politice din Republica Moldova afiliate lor. Federația Rusă vrea să-i utilizeze pe cei doi oligarhi și politicieni atât pentru resurse financiare, cât și pentru a influența elita locală și regională.

Ilan Șor (38 de ani) este asociat cu Blocul Victorie/Pobeda, pe care l-a înființat la Moscova în primăvara anului trecut. Oligarhul este acuzat că a implementat o vastă schemă de cumpărare de voturi înainte de alegerile prezidențiale de anul trecut din Republica Moldova, care au fost câștigate în cele din urmă de președinta prooccidentală Maia Sandu în detrimentul candidatului prorus Alexandr Stoianoglo.

Influența politică a lui Plahotniuc

La rândul lui, jurnaliștii de peste Prut atrag atenția că Plahotniuc are în continuare o influență mare asupra sistemului judiciar și asupra unor politicieni de la Chișinău, în special asupra foștilor membri ai Partidului Democrat din Moldova, formațiune politică pe care a condus-o oficial până la fuga sa în străinătate. Între timp, foștii membri ai PDM au înființat diverse partide, printre Partidul Democrat Modern din Moldova, condus de finul lui Plahotniuc, și „Mișcarea Respect Moldova”, cea din urmă înființată oficial de fostul deputat Eugeniu Nichiforciuc și care îl are ca și cap de listă în alegeri pe Marian Lupu, fost președinte al Parlamentului Republicii Moldova și fost președinte al Curții de Conturi.

Unii jurnaliști și analiști politici de la Chișinău nu exclud ca Plahotniuc si oamenii lui să se strângă în jurul lui „Mișcării Respect Moldova”, ca o ultimă pârghie pentru oligarh sa revină la putere. Fondatorul acestui partid și-a început cariera politică în Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, după care a făcut parte din Partidul Moldova Unită, apoi din Partidul Democrat din Moldova, pe listele căruia a fost deputat între februarie 2015 și iulie 2021, la fel ca Vladimir Andronachi.