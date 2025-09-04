Chișinăul așteaptă decizia finală a Atenei

Ministrul Justiției din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat miercuri că procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc (59 de ani) se desfășoară conform procedurii legale și că autoritățile de la Chișinău așteaptă decizia celor elene.

„Urmează să fim notificați în mod oficial de către Ministerul Justiției al Republicii Elene privind confirmarea, validarea hotărârilor instanțelor judecătorești legate de extradarea acestei persoane. Din momentul în care vom obține notificarea oficială din partea Ministerului Justiției al Republicii Elene, vom informa organelele responsabile pentru organizarea procesului de aducere a persoanei”, a spus Mihailov-Moraru, potrivit TVR Info și TVR Moldova.

Ministrul a precizat că nu există un termen expres prevăzut de lege privind extrădarea. „Din momentul în care vom fi notificați oficial, pachetul cu acte se redirecționează Ministerului Afacerilor Interne, care, în colaborare cu omologii eleni, vor organiza transportul în ziua când urmează să fie adus. Ministerul Justiției va pregăti condițiile privind plasarea persoanei în penitenciar”, a subliniat Veronica Mihailov-Moraru.

Vladimir Plahotniuc ar fi cerut să fie extrădat în Rep. Moldova

Curtea de Apel din Atena a examinat pe 28 august cea de-a doua solicitare privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. În aceeași zi, avocatul oligarhului, Lucian Rogac, a anunțat că „în urma examinării documentelor din dosar și a acordului lui Vlad Plahotniuc de a fi extrădat, judecătorii Curții de Apel din Atena s-au pronunțat pentru extrădarea acestuia”. „De-acum încolo, ministerele Justiției din Grecia și Republica Moldova urmează să se ocupe de procedurile tehnice și logistice, care se impun în asemenea cazuri”, a susținut Rogac, în condițiile în care Ministerul elen al Justiției încă nu s-a pronunțat.

Un fost asociat, reținut pentru 72 de ore

Între timp, unul dintre foștii asociați ai oligarhului moldovean a fost reținut pentru 72 de ore. Conform Moldpres, fostul deputat Vladimir Andronachi a fost reținut în seara zilei de marți, 2 septembrie, într-un dosar penal pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. „În prezent, grupul de urmărire penală desfășoară acțiuni cu participarea acestuia, inclusiv percheziții și audieri, în vederea documentării tuturor circumstanțelor cauzei”, a anunțat Procuratura Anticorupție din Republica Moldova.

Catalogat ca oligarh, Vladimir Andronachi (44 de ani) și-a atins vârful politic pe vremea când Partidul Democrat din Moldova (PDM) era condus de Vladimir Plahotniuc și se afla la guvernare. Vladimir Andronachi a fost deputat în perioada februarie 2015 – iulie 2021 și vicepreședinte al PDM.

Vladimir Andronachi a fost reținut inițial la începutul lunii noiembrie 2022, fiind suspectat de escrocherie în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale și nemijlocit în interesul lui Vladimir Plahotniuc. Conform Moldopres, fostul deputat avea sarcina de a asigura obținerea unor acte de la Banca Națională a Moldovei, ceea ce a permis membrilor organizației criminale să sustragă bani de la Banca de Economii în sumă de peste 12,5 mil de dolari americani și peste 23,8 mil de euro. Ulterior, Vladimir Andronachi a fost plasat în arest la domiciliu, iar în august 2023 a fost eliberat sub garanție personală.

Rusia nu l-a arestat pe Plahotniuc, dar a cerut să-i fie extrădat

În afară de Republica Moldova, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost solicitată și de Federația Rusă. Unii jurnaliști și politologi de la Chișinău au evocat o cerere înșelătoare, existând suspiciuni că regimul de la Moscova ar fi interesat să-l folosească pe oligarh în contextul alegerilor parlamentare. Ori, în pofida presupusului dosar penal deshis pe numele lui Plahotniuc în Rusia, oligarhul moldovean a călătorit în repetate rânduri la Moscova, începând cu vara anului trecut, pentru a se întâlni cu Dmitri Kozak, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale Ruse. Informațiile sunt dezvăluite de publicația rusă independentă The Insider.

Oligarhii fugari caută să preia puterea și să scape de dosarele penale

Fugar din vara anului 2019, Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie, pe aeroportul din Atena, cu puțin timp înainte să urce într-un avion cu destinația Dubai, Emiratele Arabe Unite. La fel ca Ilan Șor și Veaceslav Platon, alți doi oligarhi fugari, Plahotniuc este acuzat de implicare în „Furtul miliardului” în perioada 2013-2014. Ilan Șor este un alt oligarh ce acționează în interesul Kremlinului pentru a destabiliza Republica Moldova și pentru a impune un regim marionetă prorus la Chișinău.

De altfel, potrivit jurnalistului ucrainean Dmitri Gordon, regimul de la Moscova a alocat 350 de milioane de dolari pentru a manipula în favoarea sa alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie în Republica Moldova și pentru a răsturna Guvernul proeuropean de la Chișinău. Informația provine din surse de la Kremlin care au consultat documente în acest sens.

Potrivit jurnalistului ucrainean, în documentele consultate de sursele sale apar „în repetate rânduri” numele oligarhilor fugari Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, precum și formațiunile politice din Republica Moldova afiliate lor. Federația Rusă vrea să-i utilizeze pe cei doi oligarhi și politicieni atât pentru resurse financiare, cât și pentru a influența elita locală și regională.

Ilan Șor (38 de ani) este asociat cu Blocul Victorie/Pobeda, pe care l-a înființat la Moscova în primăvara anului trecut. Oligarhul este acuzat că a implementat o vastă schemă de cumpărare de voturi înainte de alegerile prezidențiale de anul trecut din Republica Moldova, care au fost câștigate în cele din urmă de președinta prooccidentală Maia Sandu în detrimentul candidatului prorus Alexandr Stoianoglo.

Influența politică a lui Plahotniuc

La rândul lui, jurnaliștii de peste Prut atrag atenția că Plahotniuc are în continuare o influență mare asupra sistemului judiciar și asupra unor politicieni de la Chișinău, în special asupra foștilor membri ai Partidului Democrat din Moldova, formațiune politică pe care a condus-o oficial până la fuga sa în străinătate. Între timp, foștii membri ai PDM au înființat diverse partide, printre Partidul Democrat Modern din Moldova, condus de finul lui Plahotniuc, și „Mișcarea Respect Moldova”, cea din urmă înființată oficial de fostul deputat Eugeniu Nichiforciuc și care îl are ca și cap de listă în alegeri pe Marian Lupu, fost președinte al Parlamentului Republicii Moldova și fost președinte al Curții de Conturi.

Unii jurnaliști și analiști politici de la Chișinău nu exclud ca Plahotniuc si oamenii lui să se strângă în jurul lui „Mișcării Respect Moldova”, ca o ultimă pârghie pentru oligarh sa revină la putere. Fondatorul acestui partid și-a început cariera politică în Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, după care a făcut parte din Partidul Moldova Unită, apoi din Partidul Democrat din Moldova, pe listele căruia a fost deputat între februarie 2015 și iulie 2021, la fel ca Vladimir Andronachi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri – Filme și seriale: "The Conjuring" ajunge la final cu un caz extrem de întunecat!
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
Elle.ro
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
gsp
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
GSP.RO
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.RO
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Firma care a făcut mai mulți bani decât Coca-Cola, dar de care nu știe nimeni: are sediul principal într-o toaletă publică din București
Știri România 04 sept.
Firma care a făcut mai mulți bani decât Coca-Cola, dar de care nu știe nimeni: are sediul principal într-o toaletă publică din București
Cum explică Oana Țoiu vizita făcută la Moscova în 2014: „A fost o călătorie de câteva zile”
Știri România 04 sept.
Cum explică Oana Țoiu vizita făcută la Moscova în 2014: „A fost o călătorie de câteva zile”
Parteneri
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Adevarul.ro
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Cinci zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap după 7 septembrie. Au stea în frunte, dau lovitura și primesc și noroc din plin
Fanatik.ro
Cinci zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap după 7 septembrie. Au stea în frunte, dau lovitura și primesc și noroc din plin
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Cine este Alina Pușcău, concurentă la Asia Express 2025. A fost cerută în căsătorie de Vin Diesel
Stiri Mondene 04 sept.
Cine este Alina Pușcău, concurentă la Asia Express 2025. A fost cerută în căsătorie de Vin Diesel
Ce au pățit Irina și Răzvan Fodor în Elveția: „Vrei să-l împușc?”. Cuplul aniversează 15 ani de căsnicie
Stiri Mondene 04 sept.
Ce au pățit Irina și Răzvan Fodor în Elveția: „Vrei să-l împușc?”. Cuplul aniversează 15 ani de căsnicie
Parteneri
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Elle.ro
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
INTERVIU EXCLUSIV cu Nicuşor Dan. Ce notă şi-ar da după 100 de zile şi când merge în SUA. "Invitaţia există"
ObservatorNews.ro
INTERVIU EXCLUSIV cu Nicuşor Dan. Ce notă şi-ar da după 100 de zile şi când merge în SUA. "Invitaţia există"
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
GSP.ro
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
Parteneri
Horoscop 5 septembrie. Unele zodii descoperă echilibrul prin detalii, în timp ce altele învață lecții importante
Mediafax.ro
Horoscop 5 septembrie. Unele zodii descoperă echilibrul prin detalii, în timp ce altele învață lecții importante
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD.ro
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Un fotbalist a murit în timp ce apăra un penalty! Acesta s-a prăbușit chiar în fața colegilor
KanalD.ro
Un fotbalist a murit în timp ce apăra un penalty! Acesta s-a prăbușit chiar în fața colegilor

Politic

Nicușor Dan a explicat care este profilul șefilor SRI și SIE pe care îi va propune Parlamentului
Politică 04 sept.
Nicușor Dan a explicat care este profilul șefilor SRI și SIE pe care îi va propune Parlamentului
Ilie Bolojan a spus că își dă demisia dacă legea despre pensiile magistraților nu trece de CCR
Politică 04 sept.
Ilie Bolojan a spus că își dă demisia dacă legea despre pensiile magistraților nu trece de CCR
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Cum a ajuns Cristi Borcea să aibă afaceri de succes. Soția sa, Valentina Pelinel, a spus adevărul
Fanatik.ro
Cum a ajuns Cristi Borcea să aibă afaceri de succes. Soția sa, Valentina Pelinel, a spus adevărul
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile