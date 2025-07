Publicația rusă notează că Vladimir Plahotniuc și reprezentantul Kremlinului au purtat negocieri secrete începând din iunie anul trecut și până în aprilie anul acesta. Contactele respective s-au intensificat în toamna anului trecut, când regimul de la Moscova s-a implicat activ în alegerile din Republica Moldova, în scopul eșecului referendumului privind aderarea la Uniunea Europeană și înfrângerii Maiei Sandu în scrutinul prezidențial.

Kremlinul nu și-a atins aceste obiective în pofida sumelor mari cheltuite, estimate chiar la o sută de milioane de euro, dar speră ca partidele pe care le susține să câștige alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie, considerate mai importante decât cele prezidențiale. Or, Republica Moldova este un stat parlamentar, unde președintele are atribuții limitate și poate avea o influență mai mare doar dacă partidul care îl sprijină deține majoritatea în forumul legislativ. În aceste condiții, colaborarea celui mai bogat om din Republica Moldova poate fi oricând utilă.

Interesul Rusiei pentru extrădarea lui Vladimir Plahotniuc

Fugar din vara anului 2019, Vladimir Plahotniuc (59 de ani) a fost reținut pe 22 iulie, pe aeroportul din Atena, cu puțin timp înainte să urce într-un avion cu destinația Dubai, Emiratele Arabe Unite. La fel ca Ilan Șor și Veaceslav Platon, alți doi oligarhi fugari de peste Prut, Plahotniuc este acuzat de implicare în „Furtul miliardului” în perioada 2013-2014. Republica Moldova a cerut expulzarea oligarhului, iar Rusia a trimis o solicitare similară pentru un dosar penal de spălare de bani.

„Ceva ne spune că cererea Rusiei este pur și simplu o încercare de a-i oferi lui Plahotniuc protecție și libertate”, a comentat șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, reamintind că regimul de la Moscova l-a pus anterior pe lista persoanelor căutate și pe Ilan Șor, care acum trăiește în libertate în Rusia. Fugar, la fel ca Plahotniuc, din vara anului 2019, Ilan Șor s-a ascuns inițial în Israel, după care s-a stabilit la Moscova, de unde coordonează o rețea politică implicată activ în destabilizarea cursului prooccidental al Republicii Moldova.

The Insider notează că regimul de la Moscova are obiceiul de a fabrica dosare și de a cere în baza lor extrădarea unor persoane pe care vrea să le protejeze sau îi sunt utile, cum a fost cazul spionului său Serghei Cerkasov, arestat în Brazilia, sau cazul fiului guvernatorului regiunii Krasnoiarsk, Artiom Uss, pus sub acuzație în Italia, apoi ajutat să evadeze din arestul la domiciliu.

Există motive și mai serioase pentru a-i da dreptate lui Cernăuțeanu, menționează sursa citată. Poliția elenă a confiscat peste 20 de acte de identitate false pe care le-a găsit în posesia lui Plahotniuc, printre care un pașaport bulgăresc și un pașaport rusesc pe numele Mihail Taușanov.

Plahotniuc a intrat în repetate rânduri în Rusia sub acest nume și nu a fost arestat, în pofida dosarului penal reclamat de partea rusă în solicitarea de extrădare. Motivul: oligarhul moldovean s-a întâlnit în secret cu un oficial de rang înalt de la Kremlin și a purtat discuții privind influențarea scenei politice din Republica Moldova.

Întâlniri secrete cu Dmitri Kozak

În aprilie 2025, proiectul moldovenesc de investigații „Țară Mică” a publicat fragmente din convorbiri telefonice purtate de Vladislav Darvai, care, din 2019 până în septembrie 2024, a fost reprezentantul comercial al Rusiei în Republica Moldova (în prezent este șeful Departamentului de informații al Administrației Prezidențiale Ruse) și partenera sa Natalia Pelin. Într-o discuție din 2024, Darvai a recunoscut că a participat la organizarea unei vizite secrete a lui Vladimir Plahotniuc la Moscova pentru a se întâlni cu Dmitri Kozak.

Oligarhul a sosit la Moscova pe 4 iunie și s-a cazat la Hotelul Național. Din cauza temerii de a fi identificat, Plahotniuc a purtat mereu ochelari de soare și șapcă. El a fost preluat direct de la aeroport și transportat la hotel cu o mașină fără numere de înmatriculare (pe care poliția nu o oprește – n.r.), iar pe parcursul celor trei zile ale vizitei, oligarhul nu a ieșit din hotel, pentru a nu fi văzut de persoane străine.

Dmitri Kozak, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale Ruse Foto: Profimedia

Din înregistrările interceptate reiese și că Plahotniuc a plătit pentru ca sala de fitness a hotelului să fie folosită doar de către el. Oligarhului i s-a cerut să nu meargă la salonul de masaj, unde lucra „o moldoveancă din Bălți”, care l-ar fi putut recunoaște. The Insider a verificat și a confirmat că o astfel de maseuză era angajată la hotel în acea perioadă.

În plus, The Insider a analizat baza de date a zborurilor și a descoperit că Plahotniuc, alias Taușanov, a sosit pentru prima dată la Moscova în după-amiaza zilei de 4 iunie 2024 din Dubai și a plecat în seara zilei de 7 iunie, tot spre Dubai.

Nu este clar ce anume au convenit Kozak și Plahotniuc, dar din discuțiile interceptate reieșea că era vorba despre revenirea lui Plahotniuc în viața politică a Republicii Moldova, care „fără el s-a transformat într-un fel de circ”, și că întâlnirea cu Kozak era doar una preliminară înaintea întrevederii cu liderul rus Vladimir Putin.

Kozak l-ar fi criticat pe Plahotniuc. „Înțelegi că tot ce se întâmplă acum este din cauza ta? Aveați toată puterea, dar v-ați jucat așa cum v-ați jucat”, îl citează Darvai pe oficialul de rang înalt de la Kremlin. Potrivit lui Darvai, Plahotniuc a răspuns că „a lucrat” pentru a-și repara greșelile și că este pregătit să se întoarcă în Republica Moldova, dar că nu poate face acest lucru singur, fără ajutor, de aceea a și venit la Moscova.

Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, oligarhii din mâneca Kremlinului

Conform interceptărilor, următoarea întâlnire dintre Plahotniuc și Kozak a avut loc o săptămână mai târziu, la Minsk. Și, după cum se poate observa din datele de zbor, a fost urmată de altele. Sub numele Taușanov, Plahotniuc a zburat la Moscova în iulie și octombrie 2024, precum și în martie și aprilie 2025. Toată această perioadă a fost foarte turbulentă pentru scena politică de la Chișinău, pe care Kremlinul a încercat în mod activ să o influențeze în favoarea sa.

Presiunea rusească a atins apogeul în octombrie-noiembrie 2024, în timpul referendumului privind aderarea la UE și alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Banii au jucat un rol important în această interferență.

Ilan Șor, care a fondat Blocul „Victoriei” la Moscova, a implementat mai multe scheme de cumpărare de voturi. La început, banii erau aduși prin intermediul unor curieri care zburau între Chișinău și Moscova via Turcia. Schema a fost oprită de autoritățile Republicii Moldova, iar Șor a pus în aplicare una nouă, distribuind carduri MIR cu bani în cont care puteau fi încasați în regiunea separatistă pro-rusă Transnistria.

În plus, regimul de la Moscova a transportat alegători și le-a asigurat masă și cazare. Transporturile de alegători s-au făcut atât în Rusia, cât și în Belarus și Azerbaidjan.

Noua strategie a Moscovei pentru a prelua controlul asupra Republicii Moldova

Când nu a reușit să obțină majoritatea voturilor prin corupție electorală, Kremlinul a mizat pe crearea a două mari blocuri politice de presupusă orientare opusă. Primul bloc nu-și ascunde simpatiile față de Moscova – patru politicieni pro-ruși, foști membri ai Partidului Comuniștilor, iar acum șefi a patru forțe politice diferite, Igor Dodon (Partidul Socialiștilor), Vladimir Voronin (Partidul Comuniștilor), Irina Vlah (Inima Moldovei) și Vasile Tarlev (Viitorul Moldovei), au anunțat decizia de a se uni într-un bloc electoral pentru a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Alături de această coaliție, Kremlinul se bazează pe blocul așa-zis proeuropean „Alternativa”, condus de primarul Chișinăului, Ion Ceban, și din care mai fac parte fostul prim-ministru Ion Chicu (Partidul Dezvoltării și Unificării Moldovei), învinsul în alegerile prezidențiale de anul trecut Alexandr Stoianoglo și fostul ideolog comunist Mark Tkaciuk (Congresul Civic). Folosind strategia „blocurilor opuse”, Moscova speră să capteze cât mai mulți alegători. Dar principalul lucru care îi leagă pe toți politicienii sus-menționați este o lungă istorie a relațiilor cu Plahotniuc, conchide The Insider.