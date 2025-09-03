Ne aflăm „într-un moment foarte periculos atât pentru Moldova, cât și pentru Ucraina și întreaga Europă”, avertizează Dmitri Gordon într-un articol publicat pe blogul său.

Serghei Kirienko, omul responsabil de plan

Potrivit unor surse citate de jurnalistul ucrainean, regimul de la Moscova a elaborat un plan și a alocat 350 de milioane de dolari pentru a impune o putere prorusă la Chișinău și pentru a reorienta Rep. Moldova către Rusia.

Planul este coordonat de Serghei Kirienko, prim-adjunct al șefului administrației președintelui Federației Ruse, care a primit noi atribuții, inclusiv în privința Republicii Moldova, odată cu trecerea în plan secund a lui Dmitri Kozak.

O parte din suma de 350 de milioane de dolari este destinată mituirii alegătorilor și asigurării unei majorități parlamentare proruse la Chișinău. Doar pentru organizarea transportului și coruperii alegătorilor din regiunea transnistreană, adică aproximativ 200.000 de locuitori, este prevăzută o cheltuială de 30 de milioane de dolari, scrie Dmitri Gordon.

Rolurile prevăzute pentru Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc

Potrivit jurnalistului ucrainean, în documentele consultate de sursele sale apar „în repetate rânduri” numele oligarhilor fugari Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, precum și formațiunile politice din Republica Moldova afiliate lor. Federația Rusă vrea să-i utilizeze pe cei doi atât pentru resurse financiare, cât și pentru a influența elita locală și regională.

Recomandări Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

Kremlinul intenționează să promoveze persoane cât mai loiale în funcții-cheie: în Parlament, în structurile de forță, în instituțiile financiare și în aparatul judiciar. Scopul este de a stabili un control deplin asupra conducerii Republicii Moldova.

Kremlinul vrea acces la obiective strategice și o nouă rampă de lansare spre Ucraina

În plus, un punct important din documente este preluarea controlului asupra obiectivelor strategice, cum ar fi aeroportul din Chișinău și folosirea pistei aeroportuare de la Bălți pentru aterizarea avioanelor de transport.

Mai mult decâ atât, Kremlinul ia în considerare să folosească Republica Moldova în atacurile împotriva Ucrainei. La Kremlin se discută și despre recrutarea și folosirea a cel puțin 10.000 de cetățeni cu pașapoarte europene în statele membre UE și Marea Britanie. De asemenea, se preconizează transporturi de armament și muniție în regiunea transnistreană, precum și până la 40.000 de „contractori” din diferite regiuni – din Asia Centrală până în Orientul Mijlociu și Africa. În cazul în care ar impune un regim marionetă la Chișinău, Kremlinul estimează că în alte 18 luni ar putea fi pregătit pentru lansarea unei operațiuni de capturare a regiunii Odesa. Serghei Gherasimov s-a afișat cu o hartă în care Rusia este vecină cu România

O confirmare indirectă a acestor ambiții o reprezintă și apariția în mass-media a unui briefing al șefului Statului Major General al Armatei Ruse, generalul Valeri Gerasimov, în spatele căruia poate fi văzută o hartă în care regiunile ucrainene Mîkolaiv și Odesa sunt marcate ca teritoriu al Rusiei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat în iulie că Rusia intenționează să influențeze rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova prin destabilizare, campanii de dezinformare, finanțare clandestină și organizarea de proteste plătite. Autorităţile din Republica Moldova au efectuat marţi zeci de percheziţii, în special în sudul statului, într-un dosar în care există suspiciuni de corupere a alegătorilor, finanţare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de iniţiativă şi a concurenţilor electorali, precum şi spălare de bani. Patru persoane, între care viceprimarul din Comrat, principalul oraş din Găgăuzia, au fost reţinute de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA). Moscova încinge spiritele peste Prut înainte de alegeri În acest context, purtătorul de cuvânt al Guvernului Rep. Moldova, Daniel Vodă, a dat asigurări într-o conferință de presă că instituțiile statului nu vor permite ca democrația să fie vândută.

„Din păcate, Rusia continua să atace Moldova prin finanțări ilegale, proteste plătite, dezinformare, atacuri cibernetice, propagandă, inclusiv a celei religioase. Instituțiile statului monitorizează non-stop aceste aspecte, le documentează în modul corespunzător și acționează prompt pe fiecare capitol în parte.

Recomandări Excursii pe bani publici la Nisa și la plajă, în Cipru. Directorul care a aprobat „training-urile” a fost demis pe loc

Vreau să menționez și aspectul banilor murdari care sunt investiți de către forțele care încearcă să deturneze parcursul european al țării. În campania trecută s-au pompat peste 100 milioane de euro în acțiunile ilicite. Acum, în această campanie electorală, vedem că banii sunt trimiși prin criptomonede și prin acțiuni de furt de date personale, despre care am avertizat oamenii. Aceste rețele sunt deconspirate, iar fluxurile ilegale sunt blocate. Acest lucru se va întâmpla și în următoarea perioadă”, a explicat Daniel Vodă, citat de Moldpres.

Blocarea cursului european

Obiectivul Kremlinului este „blocarea cursului european” al Republicii Moldova. „Moscova vrea un guvern loial și blocarea cursului european. Federația Rusă continuă activitățile de propagandă agresivă. Vedem și alte riscuri de destabilizare care sunt evident promovate de către Kremlin – regiunea transnistreană, dar și diaspora pot fi țintele unor provocări. Autoritățile pregătesc toate scenariile de răspuns pentru a ne asigura că protecția, inclusiv a votului democratic, este asigurată”, a subliniat Daniel Vodă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE