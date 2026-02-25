Orașul-fantomă din SUA unde focul arde sub pământ de zeci de ani

Cum s-a transformat localitatea din SUA într-un oraș-fantomă

Centralia, un oraș din Pennsylvania, SUA, a devenit un simbol al devastării cauzate de un incendiu subteran care arde de peste 60 de ani.

Cândva un centru prosper al mineritului, orașul este acum un loc abandonat, în care natura își revendică treptat terenul, potrivit Express.com. Doar câțiva locuitori rămași au ales să trăiască acolo până la sfârșitul vieții lor.

Incendiul care arde sub pământ de zeci de ani i-a alungat pe locuitorii din Centralia

Originea incendiului rămâne neclară. Conform teoriei principale, în 1962, consiliul local ar fi angajat pompieri voluntari pentru a curăța o groapă de gunoi situată într-o mină dezafectată.

Focul aprins pentru arderea deșeurilor nu a fost stins complet, permițând flăcărilor să se răspândească prin tunelurile de mină.

O altă teorie menționată de portalul de știri britanic sugerează că un transportator de deșeuri ar fi aruncat cărbuni încă fierbinți într-un loc deschis.

Locuitorii au întâmpinat numeroase probleme din cauza focului care arde nonstop

De-a lungul anilor, fumul toxic și gazele periculoase au devenit o problemă majoră în oraș. În 1979, primarul John Coddington a descoperit că benzina din rezervoarele sale subterane ajunsese la o temperatură periculoasă de 77,8°C.

În 1981, Todd Domboski, un băiat de 12 ani, a căzut într-un crater apărut brusc în curtea casei sale. Craterul de 45 de metri adâncime emana niveluri letale de monoxid de carbon, dar copilul a supraviețuit agățându-se de o rădăcină de copac.

Focul arde sub pământ non-stop, de zeci de ani, iar oamenii au fost nevoiți să părăsească localitate în urmă cu mai bine de patru decenii. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire

Locuitorii și-au abandonat casele și au părăsit orașul din cauza fumului toxic

În 1983, guvernul american a alocat 42 de milioane de dolari pentru relocarea locuitorilor. Peste 1.000 de persoane au părăsit orașul, iar 500 de clădiri au fost demolate.

Până în 1990, recensămintele indicau doar 63 de rezidenți, iar în 2010, doar cinci case mai rămâneau în picioare. În 2013, ultimii șapte rezidenți au ajuns la un acord pentru a rămâne în Centralia până la moartea lor, moment în care proprietățile lor vor fi preluate de autorități.

Incendiul din orașul din SUA ar putea să mai ardă încă 250 de ani

Astăzi, incendiul continuă să ardă pe o suprafață de aproximativ 13 km. Se estimează că acesta va continua timp de peste 250 de ani, mai relatează sursa citată mai sus.

În prezent, orașul este în mare parte pustiu, iar vegetația acoperă străzile odată pline de viață. Singurul indiciu al existenței orașului este o biserică veche și autostrada ce traversează zona. Semnele de avertizare privind gazele toxice și terenul instabil sunt răspândite în peisaj.

