Un polițist dirija traficul în momentul în care pantalonii de la uniformă s-au rupt

Sindicatul Europol a semnalat un incident prin care a trecut un polițist care dirija traficul. Agentul se afla în stradă pe ninsoare, în momentul în care i s-au rupt pantalonii de la uniformă.

 „Însă noaptea trecută, în timp ce dirija traficul pe ninsoare, pantalonii s-au deșirat pur și simplu după ce s-au udat”, a transmis Sindicatul Europol, pe Facebook.

Polițistul a respectat instrucțiunile de la producător

Incidentul s-a petrecut în cursul nopții de 21 februarie 2026. Pantalonii confecționați de un producător contractat oficial s-a rupt, deși au fost respectate instrucțiunile de îngrijire, mai precizează Europol.

Sindicatul Europol subliniază că astfel de situații pun cadrele MAI în posturi nu doar stânjenitoare, ci și periculoase.

„De ani de zile atragem atenția asupra calității îndoielnice a articolelor ce compun noua uniformă, însă reprezentanții IGPR au preferat să devină, nu știm cu ce interes, avocații producătorului, transmițând public că polițiștii „nu știu să poarte” sau „nu știu să spele” uniforma (…) În realitate, polițistul din acest caz a respectat în totalitate instrucțiunile producătorului: a spălat pantalonii conform etichetei; i-a purtat corespunzător”, a mai precizat Sindicatul Europol.

Calitatea uniformei polițiștilor, criticată în mesajul din mediul online

Totodată, aceștia critică materialele și nivelul de calitate din care au fost realizate uniformele, reamintind că produsele sunt „realizate în schimbul unor contracte de milioane de euro”.

„Acesta este nivelul de calitate cerut și acceptat de Poliția Română în schimbul unor contracte de milioane de euro. O uniformă care ar trebui să ofere protecție și demnitate polițistului ajunge să îl pună în situații ridicole și periculoase”, mai spune Sindicatul Europol, în mesajul de pe Facebook.

Sindicatul Europol cere respect pentru polițiști

În mesajul postat în mediul online, Sindicatul Europol cere „respect pentru polițiști. Respect pentru uniformă și banul public, calitate reală, nu scuze și manipulări”.

„Iar având în vedere zona în care pantalonii s-au rupt… sperăm ca reprezentanții instituției să nu iasă din nou public cu explicații „creative”, sugerând că „producătorul a prevăzut, dintr-un exces de grijă ca materialul să își anunțe, discret, limitele de rezistență chiar în zona în care discreția ar fi trebuit să fie de neclintit”. Ar fi culmea ridicolului, însă ne-am obișnuit deja cu explicații puerile”, transmite Europol.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cea mai în vârstă studentă din România merge la facultate în Cluj și are 90 de ani

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Fiica Nicoletei Luciu NU a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum SURPRIZĂ! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu NU a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum SURPRIZĂ! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
La nici 6 luni de la divorț, fostul jucător de la FCSB și-a găsit alinarea în brațele ispitei de la Insula Iubirii
GSP.RO
La nici 6 luni de la divorț, fostul jucător de la FCSB și-a găsit alinarea în brațele ispitei de la Insula Iubirii
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
GSP.RO
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
Parteneri
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Cine-l mai ține minte pe primul iubit al „Abramburicăi”? În 2003, Dana Rogoz era îndrăgostită lulea de Florin. Cum arăta actrița la 18 ani și ce s-a ales de băiatul care i-a furat inima în urmă cu peste două decenii
Tvmania.ro
Cine-l mai ține minte pe primul iubit al „Abramburicăi”? În 2003, Dana Rogoz era îndrăgostită lulea de Florin. Cum arăta actrița la 18 ani și ce s-a ales de băiatul care i-a furat inima în urmă cu peste două decenii

Alte știri

Cristian Pepino a murit. Regizorul avea 75 de ani: „A fost un reper artistic, un spirit viu, exigent și pasionat”
Știri România 21:23
Cristian Pepino a murit. Regizorul avea 75 de ani: „A fost un reper artistic, un spirit viu, exigent și pasionat”
Un avion HiSky cu 186 de oameni la bord aterizează de urgență pe aeroportul Otopeni: a fost activat planul de intervenție preventivă
Știri România 21:12
Un avion HiSky cu 186 de oameni la bord aterizează de urgență pe aeroportul Otopeni: a fost activat planul de intervenție preventivă
Parteneri
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Adevarul.ro
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Fostul internaţional francez, petrecere cu Adi Mutu în Bucovina: ”A făcut spectacol! Merge în fiecare an”
Fanatik.ro
Fostul internaţional francez, petrecere cu Adi Mutu în Bucovina: ”A făcut spectacol! Merge în fiecare an”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Survivor România 22 februarie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor părăsește show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 16:55
Survivor România 22 februarie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor părăsește show-ul de la Antena 1
Cât costă două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețurile au crescut
Stiri Mondene 15:25
Cât costă două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețurile au crescut
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
STENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în Ucraina
ObservatorNews.ro
STENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în Ucraina
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Parteneri
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
GSP.ro
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
GSP.ro
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
Parteneri
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în România. Ce planuri de extindere are retailerul
Mediafax.ro
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în România. Ce planuri de extindere are retailerul
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Sondaj CURS pentru București, la 3 luni de la alegerile locale parțiale: PNL are sub 20%, deși Ciprian Ciucu a câștigat primăria cu 40%
Politică 16:48
Sondaj CURS pentru București, la 3 luni de la alegerile locale parțiale: PNL are sub 20%, deși Ciprian Ciucu a câștigat primăria cu 40%
Ce a adus participarea României la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Nu am fost izolaţi. E prematur să vorbim de o vizită a lui Mark Rubio în România”
Politică 08:47
Ce a adus participarea României la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Nu am fost izolaţi. E prematur să vorbim de o vizită a lui Mark Rubio în România”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Drăguș, ce veste! Diagnostic final pentru atacantul favorit al lui Mircea Lucescu! Fanatik a aflat rezultatul RMN-ului. Update
Fanatik.ro
Drăguș, ce veste! Diagnostic final pentru atacantul favorit al lui Mircea Lucescu! Fanatik a aflat rezultatul RMN-ului. Update
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat