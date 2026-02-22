Un polițist dirija traficul în momentul în care pantalonii de la uniformă s-au rupt

Sindicatul Europol a semnalat un incident prin care a trecut un polițist care dirija traficul. Agentul se afla în stradă pe ninsoare, în momentul în care i s-au rupt pantalonii de la uniformă.

„Însă noaptea trecută, în timp ce dirija traficul pe ninsoare, pantalonii s-au deșirat pur și simplu după ce s-au udat”, a transmis Sindicatul Europol, pe Facebook.

Polițistul a respectat instrucțiunile de la producător

Incidentul s-a petrecut în cursul nopții de 21 februarie 2026. Pantalonii confecționați de un producător contractat oficial s-a rupt, deși au fost respectate instrucțiunile de îngrijire, mai precizează Europol.

Sindicatul Europol subliniază că astfel de situații pun cadrele MAI în posturi nu doar stânjenitoare, ci și periculoase.

„De ani de zile atragem atenția asupra calității îndoielnice a articolelor ce compun noua uniformă, însă reprezentanții IGPR au preferat să devină, nu știm cu ce interes, avocații producătorului, transmițând public că polițiștii „nu știu să poarte” sau „nu știu să spele” uniforma (…) În realitate, polițistul din acest caz a respectat în totalitate instrucțiunile producătorului: a spălat pantalonii conform etichetei; i-a purtat corespunzător”, a mai precizat Sindicatul Europol.

Calitatea uniformei polițiștilor, criticată în mesajul din mediul online

Totodată, aceștia critică materialele și nivelul de calitate din care au fost realizate uniformele, reamintind că produsele sunt „realizate în schimbul unor contracte de milioane de euro”.

„Acesta este nivelul de calitate cerut și acceptat de Poliția Română în schimbul unor contracte de milioane de euro. O uniformă care ar trebui să ofere protecție și demnitate polițistului ajunge să îl pună în situații ridicole și periculoase”, mai spune Sindicatul Europol, în mesajul de pe Facebook.

Sindicatul Europol cere respect pentru polițiști

În mesajul postat în mediul online, Sindicatul Europol cere „respect pentru polițiști. Respect pentru uniformă și banul public, calitate reală, nu scuze și manipulări”.

„Iar având în vedere zona în care pantalonii s-au rupt… sperăm ca reprezentanții instituției să nu iasă din nou public cu explicații „creative”, sugerând că „producătorul a prevăzut, dintr-un exces de grijă ca materialul să își anunțe, discret, limitele de rezistență chiar în zona în care discreția ar fi trebuit să fie de neclintit”. Ar fi culmea ridicolului, însă ne-am obișnuit deja cu explicații puerile”, transmite Europol.

