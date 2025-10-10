„Practica degradantă” condamnată de papă

Comunicarea trebuie eliberată de clickbait și gândire greșită, le-a spus jurnaliștilor șeful Bisericii Catolice, potrivit The Guardian.

Aproximativ 150 de membri ai alianței de știri Minds International, o rețea globală formată din 26 de agenții de presă de pe toate continentele care colaborează la nivel executiv pentru a sprijini dezvoltarea digitală a industriei media, l-au ascultat joi pe Papa Leon al XIV-lea la Vatican.

În primele șase luni ale papatului său, Papa Leon a fost un susținător proactiv al jurnalismului ca „un bun public pe care cu toții ar trebui să-l protejăm”.

„Comunicarea trebuie eliberată de gândirea greșită care o corupe, de concurența neloială și de practica degradantă a «clickbait-ului»”, a declarat el. Papa a mai susținut că acest lucru subminează „esența jurnalismului modern”.

Clickbait este o formă de titlu senzațional, hiperbolic, care îi atrage pe cititorii online să acceseze o știre prin omiterea informațiilor cheie.

Citind un discurs în italiană, Suveranul Pontif a subliniat, de asemenea, munca jurnaliștilor care relatează din prima linie din Gaza și din toată Ucraina. „Accesul liber la informație este un pilon care susține edificiul societăților noastre și, din acest motiv, suntem chemați să-l apărăm și să-l garantăm”, a mai spus el.

Jurnalismul și provocările inteligenței artificiale

Papa a adăugat că evenimentele actuale cer „discernământ și responsabilitate” susținând că „mass-media au un rol crucial în formarea conștiințelor și în sprijinirea gândirii critice.”

El a vorbit și despre provocările cu care se confruntă mass-media odată cu ascensiunea inteligenței artificiale (AI).

„Inteligența artificială schimbă modul în care primim informații și comunicăm, dar cine o direcționează și în ce scopuri? Trebuie să fim vigilenți pentru a ne asigura că tehnologia nu înlocuiește ființele umane și că informațiile și algoritmii care o guvernează astăzi nu sunt în mâinile câtorva”, a spus el.

Sfaturile oferită de Papă jurnaliștilor

Papa a menționat „transparența surselor de finanțare, responsabilitatea, calitatea și obiectivitatea” ca fiind esențiale pentru mass-media. „Vă îndemn: nu vă tradați niciodată autoritatea”, a spus el.

Suveranul Pontif a pus accentul în mod special pe munca reporterilor: „O formă de cetățenie activă este aceea de a aprecia și susține … agențiile care dau dovadă de seriozitate și libertate adevărată în munca lor”

El a mai spus că agențiile de știri oferă un serviciu care „necesită competență, curaj și simț al eticii” și că acest lucru „este de neprețuit și trebuie să fie un antidot împotriva înmulțirii informațiilor false”.