Inelul „viitorului” i-a blocat călătoria

În mod ironic, victima este britanicul Daniel Rotar, fondator și CEO al ZONEofTECH, unul dintre cele mai mari canale de tehnologie din Regatul Unit. În vârstă de 32 de ani și cunoscut pe YouTube pentru recenziile sale tehnologice, Daniel purta inelul inteligent lansat de Samsung la începutul anului. Dispozitivul era menit să fie o alternativă discretă la ceasurile smart, dar în cazul său s-a transformat într-un pericol.

Ahhh…this is…not good.



My Samsung Galaxy Rings battery started swelling. While its on my finger 😬. And while Im about to board a flight 😬



Now I cannot take it off and this thing hurts.



Any quick suggestions @SamsungUK @SamsungMobileUS? pic.twitter.com/LOO1kSlQUw — Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025

Cu câteva minute înainte de îmbarcare, bateria s-a umflat brusc și inelul a rămas blocat pe deget, provocând dureri puternice. Rotar a explicat ulterior că de luni întregi observase probleme cu bateria, care nu mai rezista decât o zi și jumătate, departe de performanțele promise de producător.

Refuzat la îmbarcare și transportat la spital

Problema tehnică s-a transformat rapid într-un blocaj de securitate. Personalul aeroportului a decis să nu îi permită accesul la bord, iar britanicul a fost nevoit să își reprogrameze călătoria și să plătească pentru o noapte suplimentară de cazare.

Update:



- I was denied boarding due to this (been travelling for ~47h straight so this is really nice 🙃). Need to pay for a hotel for the night now and get back home tomorrow👌



- was sent to the hospital, as an emergency



- ring got removed



You can see the battery all… https://t.co/SRPfYI92Zg pic.twitter.com/ob8uUp5BeW — Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025

În cele din urmă, a fost trimis la spital, unde medicii au reușit să îi scoată inelul. Călătoria sa s-a prelungit cu peste 50 de ore.

„Nu voi mai purta niciodată un inel inteligent”, a declarat ulterior Rotar, arătând fotografia cu bateria umflată.

Samsung a demarat o anchetă tehnică

Incidentul a atras rapid atenția presei internaționale, iar Samsung a reacționat.

„Siguranța clienților noștri este prioritatea noastră principală. Acesta este un caz extrem de rar și suntem în contact direct cu domnul Rotar pentru a recupera produsul și a afla despre preocupări”, a transmis compania.

Update #2



Finally got home after way over 50h of flying/travelling 😅



Samsung reached out to me:

- refunded me for my overnight hotel

- booked me a car to get me home this morning

- collected the ring from me, for further investigation



My finger is also doing well, aside from… https://t.co/40c7l6MASV pic.twitter.com/xSSDc7Dz7J — Daniel (@ZONEofTECH) September 30, 2025

Samsung i-a rambursat costul hotelului, i-a asigurat transportul spre casă și a colectat dispozitivul pentru verificări.

Dar pe forumuri online, mai mulți utilizatori au raportat probleme similare, de la autonomie redusă a bateriei până la situații în care aceasta s-a umflat. Daniel Rotar a subliniat că problema ar putea fi mai extinsă decât se crede și a cerut o anchetă serioasă din partea producătorului.

Samsung urmează să comunice concluziile investigației tehnice. Până atunci, povestea britanicului rămâne una dintre cele mai ciudate întâmplări cauzate de un gadget modern: refuzat la îmbarcare, trimis la spital și blocat în aeroport din cauza unui inel „inteligent”.

