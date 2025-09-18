„Nu vă dau nimic, sunteți ilegal aici!”

Șoferul Ali K, 53 de ani, angajatul nemulțumit, a venit la biroul șefului însoțit de fiul său pentru a cere explicații cu privire la întârzierea plății salariului.

Lucrează pentru șef ani întregi, chiar și la lucrări de construcții pe proprietatea sa privată”. Situația a degenerat rapid, iar patronul a tras 5 focuri de armă.

Voiam banii pentru mine și fiul meu. El a spus: «Nu vă dau nimic, sunteți ilegal aici!». Noi voiam doar ce ni se cuvenea.

„A țintit și spre mine, dar arma nu s-a declanșat”

„Când am deschis ușa biroului său, a venit spre mine cu o armă. Fiul meu s-a aruncat în fața mea. A tras, l-a lovit pe fiul meu, a tras și iar a tras. A căzut pe canapea. Am luat o mătură și l-am alungat. Pe terasă, a țintit spre mine, dar arma nu s-a declanșat”, a mai povestit Ali K.

În urma incidentului, angajatul a fost grav rănit și se află în prezent în comă la spital. Starea sa este considerată critică de către medici.

„Am tras ca să le resping agresiunea”

Directorul, care nu deține permis de port-armă, dar are un pistol Glock încărcat (calibru 9 mm), susține că a acționat în legitimă apărare S-a simțit amenințat de prezența celor doi bărbați în biroul său.

Erdem Y. a spus că l-a concediat pe șofer, care îi amenințase cu moartea la telefon:: „M-a speriat, așa că mi-am scos arma din ascunzătoare. Au năvălit în birou și s-au apropiat de mine agresiv. Fiul lui mi-a apucat arma cu o mână și m-a lovit cu cealaltă. Am tras ca să le resping agresiunea”.

Ce riscă patronul

5 gloanțe, 4 lovituri. Tânărul de 23 de ani este în comă. „Are brațul drept paralizat. Este invalid”, spune tatăl Ali.

Soția lui a avut un avort spontan, iar soția mea a murit de durere!

Potrivit biroului procurorului din Berlin, împușcăturile din 18 octombrie 2023 nu au fost comise în autoapărare, ci este „vătămare corporală gravă”.

Șeful riscă 10 ani de închisoare. Verdictul va fi anunțat pe 15 octombrie.

