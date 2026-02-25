Un bărbat a dezvăluit unei echipe de documentare a BBC că a văzut un soldat executat la ordinul comandantului său, care a fost numit „Erou al Rusiei” în 2024.

Un alt soldat a mărturisit că l-a văzut pe comandantul său împușcând el însuși patru oameni din unitate. „I-am cunoscut”, spune el despre soldații executați. „Îmi amintesc că unul dintre ei țipa: «Nu trage, voi face orice!»”.

Unul dintre soldații intervievați de BBC mai spune că a văzut 20 de cadavre ale camarazilor săi zăcând într-o groapă comună după ce au fost „reduși la zero”, un argou militar rusesc.

Aceste dezvăluiri sunt incluse în documentarul „The Zero Line: Inside Russia’s War”, care conține mărturisiri detaliate despre torturi aplicate pentru refuzul de a lua parte la misiuni considerate aproape sinucigașe. Trupele ruse numesc aceste misiuni drept „furtuni de carne”, cu soldați trimiși în valuri, fără încetare, spre linia frontului ucrainean.

Unul dintre bărbați, a cărui sarcină era identificarea și numărarea soldaților morți, a furnizat liste detaliate în care arată că este singurul supraviețuitor dintr-un grup de 79 de bărbați alături de care a fost mobilizat. Pentru că a refuzat să meargă în prima linie, a fost torturat. Alții din unitatea sa care au refuzat misiunile sinucigașe au fost electrocutați, înfometați și apoi forțați să intre în cele din urmă neînarmați în „furtunile de carne”.

Cei patru soldați, care sunt fugari, au povestit toate aceste orori la care au fost martori dintr-o locație nedezvăluită din afara Rusiei.

Aproape toată opoziția publică față de invazia din Ucraina a fost înlăturată în Rusia. Moscova nu furnizează bilanțuri despre victime, dar serviciile secrete occidentale le estimează la aproximativ 1,2 milioane de soldați ruși uciși sau răniți începând din 24 februarie 2022.

Guvernul rus susține că forțele sale armate „operează cu cea mai mare reținere, pe cât posibil, în condițiile unui conflict de mare intensitate, tratându-și personalul cu maximă atenție”. „Informațiile privind presupusele încălcări și infracțiuni sunt investigate în mod corespunzător”, mai susține Guvernul rus.

Ilia, soldatul care a identificat și numărat morții, spune că a văzut camarazi uciși de comandanți. Înainte de lansarea invaziei la scară largă, acest bărbat în vârstă de 35 de ani preda unor copiii cu nevoi speciale și autism în Kungur, în Munții Ural. Apoi, în mai 2024, poliția s-a prezentat la casa părinților săi și i-a spus că este chemat la biroul de recrutare. El a fost mobilizat alături de alți 78 de bărbați și dus inițial la un centru de recrutare din orașul Perm.

„Aproape toată lumea era beată”, spune el. „Îl vom lua pe Zelenski și vom ridica steagu nostrul!”, strigau recruții. „Mă uitam la ei și mă gândeam: «Cum am ajuns aici?». Eram atât de speriat”, își amintește el.

La sosirea în Ucraina, majoritatea bărbaților au fost trimiși direct în prima linie. Ilia spune că nu a vrut să împuște sau să omoare pe cineva și a ajuns la un post de comandă.

El spune că acolo condițiile erau brutale și a asistat la executarea a patru persoane de către comandant. Motivul: au fugit din prima linie.

„Cel mai trist este că i-am cunoscut. Îmi amintesc că unul dintre ei țipa: «Nu trage, voi face orice!». Dar el (comandantul – n.r.) i-a trecut la zero oricum”, afirmă Ilia.

Reducerea „la zero” este de obicei efectuată ca pedeapsă pentru refuzul unui ordin și este folosită ca mijloc de intimidare pentru alții care se gândesc să facă același lucru.

„Soarta ta depindea de comandant. Comandantul comunică la radio: «Zero pentru acesta, zero pentru celălalt»”, precizează Ilia.

Executarea soldaților care au refuzat ordinele nu au fost limitate la unitatea lui Ilia. „Desigur, își ucid propriii oameni, este un lucru normal”, spune Dima.

Înainte de război, acest bărbat în vârstă de 34 de ani locuia cu soția și fiica sa la Moscova și lucra ca reparator de mașini de spălat vase. A fost oprit de polițiști în octombrie 2022, în timp ce se ducea la muncă, și a fost trimis pe front.

„Mi-au luat pașaportul, au făcut ceva pe laptop și mi-au spus: «Dacă nu te duci în armată, mergi la închisoare»”, își amintește el.

Dima spune că nu a vrut să omoare pe nimeni, așa că, în pofida faptului că nu avea experiență medicală, s-a alăturat unei unități de paramedici. Ulterior, a fost transferat într-o brigadă unde a fost nevoit să evacueze soldații răniți din prima linie.

Acolo, în Brigada 25, a văzut soldați executați la ordinul comandantului. „Nu este o dramă, nu este un film, este viața reală”, spune el.

Comandantul lui Dima, Aleksei Ksenofontov, a primit Steaua de Aur, cea mai importantă medalie de stat, și a devenit „Erou al Rusiei” în 2024.

