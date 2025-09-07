Parlamentul dezbate și votează patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România și POT, după angajarea răspunderii Guvernului pe pachetul doi de măsuri fiscale, care conține 5 proiecte de legi. Opoziția nu a atacat însă fix proiectul privind pensionarea magistraților, drept urmare a depus 4 moțiuni.

Fiecare va fi supusă unei ședințe separate de plen comun: textul va fi citit din nou, urmat de dezbatere și vot, după care va fi convocată o nouă ședință pentru următoarea moțiune, până la parcurgerea tuturor celor patru.

Cele patru moţiuni se numesc: „Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!”, „Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”, „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă” şi „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!”.

Moțiunile nu au însă nicio șansă reală să treacă și Guvernul să pice. Ele pot fi adoptate doar cu minimum 233 de voturi, însă opoziţia (AUR, S.O.S România şi POT) are doar 119 parlamentari, faţă de cei 311 ai coaliţiei de guvernare (PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi). Practic, Opoziţiei îi lipsesc peste 100 de voturi.

După votul din Parlament, Opoziția are și posibilitatea să le atace la Curtea Constituţională.

Inițial, în coaliție s-a vorbit de 6 proiecte de legi care să formeze pachetul 2 de măsuri fiscale. Proiectul referitor la reforma administrației publice a fost însă blocat de PSD, motiv pentru care premierul Bolojan a amenințat cu demisia în ședința de coaliție.

Astfel, Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament doar pe 5 proiecte care compun pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare:

proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice

proiectul de Lege pentru pensiile de serviciu ale magistraților

proiectul de Lege pentru reforma în domeniul sănătății

proiectul de Lege pentru guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

proiectul de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

Opoziția a atacat însă doar 4 proiecte dintre cele 5. Singurul care a fost evitat a fost cel referitor la pensiile speciale ale magistraților.

Măsurile luate de Guvernul Bolojan au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce, anul trecut, România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB. Ilie Bolojan conduce Guvernul din 23 iunie.



