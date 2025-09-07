„Mi-aș fi dorit ca astăzi românii să aibă parte de o duminică liniștită. Și nu să-i vadă pe cei de la AUR cum și-au amintit că trebuie să strige din nou refrenul de toamnă cu «Jos Guvernul». Mi-aș fi dorit să fie o zi de sărbătoare în care să cinstim memoria marelui nostru erou național Avram Iancu și să învățăm din lupta sa pentru oameni și pentru libertate. Din păcate, demnitatea națională reprezentată de înaintași a ajuns astăzi să fie speculată politic de formațiuni care sapă adânc tocmai la unitatea acestei națiuni”, a afirmat Grindeanu, după ce a luat cuvântul la microfon.

„Indignarea AUR durează doar câteva minute, cât pentru un video pe TikTok. În Parlament, doar apărați privilegiile! De fapt, AUR este doar un cameleon politic, perfect capabil să se contrazică azi cu ce a spus ieri, doar ca să demonstreze întotdeauna că este contra, nu contează la ce”, a completat el.

Apoi i-a transmis un mesaj categoric premierului Ilie Bolojan, care îl asculta din sală. „România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini! Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea în final mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune”, a afirmat Grindeanu, chiar în ședința de plen în care se dezbăteau cele patru moțiuni de cenzură depuse de Opoziție împotriva Guvernului Bolojan.

Precizările au venit în contextul în care Grindeanu și Bolojan au avut numeroase divergențe după formarea coaliției, adică din 23 iunie. Cele mai recente neînțelegeri au fost cauzate de pachetul 2 de măsuri fiscale, adoptat de Guvern și asumat în Parlament.

Inițial, în coaliție s-a vorbit de 6 proiecte de legi care să formeze pachetul 2. Proiectul referitor la reforma administrației publice a fost însă blocat de PSD, motiv pentru care premierul Bolojan a amenințat cu demisia în ședința de coaliție. Grindeanu a cerut ca mamele, invalizii, veteranii de război şi foștii deţinuţi politici să nu mai plătească CASS, dar Bolojan s-a opus. Din acest motiv, PSD va depune un nou proiect.

Deputații și senatorii s-au reunit la această oră în Parlament pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de Opoziție contra Executivului condus de Bolojan.

