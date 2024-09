Mircea Geoană a fost întrebat la Digi24 cine sunt principalii săi contracandidaţi. „Toţi şi niciunul. Mie mi se pare că, în clipa de faţă, această propunere, care este curajoasă şi nu e prima dată în viaţă când am curajul să merg pe o cale complicată şi riscantă… M-am bătut cu Ion Iliescu şi am câştigat preşedinţia PSD-ului într-un congres extrem de disputat, m-am bătut cu Băsescu care era preşedinte în funcţie şi care avea şi anumite metode şi instituţii care-l sprijineau. Și acum am curajul să spun că este momentul să încercăm şi ceva diferit”, a afirmat Geoană, citat de news.ro.

El a fost întrebat şi care sunt candidaţii care au şanse de a intra în al doilea tur de scrutin. „Cred că există o competiţie reală între doamna Lasconi şi domnul Ciolacu pentru locul doi, evident şi pentru mine, pentru că sunt limitări legate de lipsa de structură politică, dar cred că ceea ce înseamnă mobilizarea voluntarilor şi a oamenilor mă vor duce în turul doi. Deci eu văd în clipa de faţă o competiţie pentru turul doi în trei: între mine, candidatul PSD şi candidatul USR”, a afirmat Geoană.

Întrebat cu cine ar prefera să se confrunte în al doilea tur, Geoană a răspuns: „Nu prefer pe nimeni. Un pic mai comod e cu domnul Ciolacu, fie vorba între noi şi sondajele o arată. Cu doamna Lasconi va fi un pic mai competitiv, dar cred că şi acolo, dacă intru în turul doi, cred că am prima şansă să câştig alegerile în 2024”.

Recomandări Via Transilvanica, descrisă de călătorii care au străbătut integral traseul de 1.400 de kilometri: „Vei afla poate că ești mai puternic decât credeai”

Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, liderii PSD și PNL, au decis pe 4 iulie calendarul alegerilor prezidențiale și parlamentare. Primul tur al prezidențialelor va fi pe 24 noiembrie, al doilea tur – pe 8 decembrie, iar alegerile parlamentare vor fi pe 1 decembrie.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News