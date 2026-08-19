Punctul de plecare va fi în apropiere de stația superioară a telescaunului existent, iar punctul de sosire al traseului va fi în apropierea drumului județean care asigură accesul rutier în stațiune. Altitudinea la punctul de plecare al traseului este de aproximativ 1.678 de metri, iar cea de la punctul de sosire – 1.180 de metri. Diferența de nivel este de aproximativ 498 de metri, iar panta medie, de aproximativ 11%. Lungimea traseului de „mountain bike” este de aproximativ 4.300 de metri (4,3 km). Proiectul face parte din categoria traseelor de coborâre montană de tip „downhill” sau „enduro”, specifice stațiunilor de schi care își diversifică oferta pentru sezonul estival.

Pistă de biciclete spectaculoasă în Masivul Parâng, la peste 1.000 de metri altitudine pe o lungime de 4,3 kilometri
Pista din masivul Parâng, schiță

Trei nivele de complexitate

„Elementele construite pe parcursul traseului vor avea zone de degajare suficient de ample pentru a se evita accidentele în cazul ieșirii concurentului de pe traseu reducând pe cât posibil expunerea la risc fără însă a avea un circuit facil și necompetitiv. Dacă terenul și relieful nu au elemente naturale care să poată fi încorporate într-un traseu atunci se va recurge la amenajarea mecanizată a acestor zone. Dificultatea traseului va fi dată de elementele de pe traseu. Acestea vor avea grade de la ușor-mediu-avansat, practicanții având posibilitatea de a alege linii corespunzătoare nivelului propriu”, se precizează în documentația avizată de Direcția de Mediu Hunedoara. 

Cele trei niveluri de dificultate vor fi marcate cu culori distincte, după modelul internațional folosit și pe pârtiile de schi: albastru pentru segmentele ușoare, roșu pentru cele de dificultate medie și negru pentru porțiunile avansate. Tehnic, proiectul prevede amenajarea unor elemente specifice disciplinei mountain bike: contrapante, sărituri, rolere și zone de popas. Perioada de implementare este stabilită la maximum 19 luni calendaristice de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, interval în care sunt incluse atât lucrările de construcție propriu-zise, cât și activitățile de furnizare a echipamentelor, montaj, verificare și punere în funcțiune.

„Scopul constructorului este să scoată maxim din ce are la îndemână și să realizeze un traseu care să scoată ciclistul din zona de confort și care în același timp să poată oferi o platformă excelentă de antrenament pentru competiții din afara arealului local. Un traseu care să încorporeze elemente găsite pe trasee bine cunoscute din circuitul mondial și care să pregătească sportivul pentru orice traseu pe care va concura. În același timp traseul trebuie să poată găzdui oricând o competiție de anvergură în condiții de siguranță și acces (atât spectatori, cât și personal medical) în orice zonă. În zonele apropiate de drumuri și căi de acces existente se va face accesul direct, iar în locurile unde traseul se îndepărtează de drumurile existente, accesul se va face de-a lungul traseului de mountain bike”, mai susțin inițiatorii proiectului. 

Suprafața propriu-zisă pe care se va desfășura amprenta fizică a proiectului – traseul în sine, elementele construite și zonele de degajare – este de 7.263 de metri pătrați. După emiterea avizului de mediu, investiția va fi contractată cu un operator economic privat prin intermediul unei achiziții publice. Dacă lucrările vor începe în 2027, proiectul va fi finalizat cel mai târziu în cursul anului 2028.

Stațiunea care trebuia să fie de nivel occidental

Zona Parâng a primit, în 2009, statutul de stațiune turistică de interes național, dar investițiile ulterioare nu s-au ridicat la nivelul așteptat. Accesul se face pe drumul național DN 66 până la Petroșani, iar de acolo încă opt kilometri pe drumul județean DJ 709F, până în zona Rusu. De aici, turiștii pot urca, iarna, spre zona alpină cu telescaunul. În sezonul de vară accesul este permis și cu autoturismul, pe drumul județean modernizat. Domeniul schiabil cuprinde nouă pârtii omologate, amenajate atât pentru schiori avansați, cât și pentru începători, dotate cu telescaun, teleschi și instalații de nocturnă. Vara, pot fi parcurse numeroasele trasee montane marcate din Munții Parâng.

Pistă de biciclete spectaculoasă în Masivul Parâng, la peste 1.000 de metri altitudine pe o lungime de 4,3 kilometri
Zona Parâng a primit, în 2009, statutul de stațiune turistică de interes național

În urmă cu 20 de ani, prin programul „Schi în România”, Parângul urma să fie transformat într-un domeniu schiabil comparabil cu stațiuni similare din Occident. În 2012, Guvernul a oprit finanțarea proiectului estimat la 70 de milioane de euro, ca urmare a lipsei resurselor financiare. În 2014, Primăria Petroșani a dat în folosință al doilea telescaun al stațiunii, cu o lungime de peste doi kilometri, care pornește din complexul Rusu spre cabanele din zona alpină. Telescaunul mai vechi, aflat și el în funcțiune, datează din 1973 și urcă până la altitudinea de 1.684 de metri. Ulterior, Consiliul Județean Hunedoara a mai realizat o șosea montană de 5,5 kilometri, care leagă zona Rusu de cabanele din zona alpină. În timp, stațiunea s-a dezvoltat prin aportul adus de investitori privați, ajungând la peste 100 de cabane și un hotel. Dintre acestea, circa 30 sunt clasificate și oferă aproximativ 600 de locuri de cazare. 

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