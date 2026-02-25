Valul de nemulțumiri se extinde și în alte sectoare, angajații Guvernului și profesorii anunțând la rândul lor demersuri dure.

Acuzațiile FSANP

Sindicaliștii din penitenciare, reprezentați de președintele Cosmin Dorobanțu, susțin că premierul a adoptat cu rea-credință un proiect de OUG inițiat de Ministerul Dezvoltării (MDLPA), deși ar fi știut că acest minister nu are competența constituțională pentru un astfel de demers.

Conform plângerii, actul normativ interferează cu legea pensiilor militare de stat, lovind direct în veniturile polițiștilor de penitenciare, și îngrădește o serie de drepturi constituționale, printre care:

Dreptul la pensie și dreptul la muncă.

Dreptul de proprietate și la liberă circulație.

Protecția persoanelor cu handicap și a copiilor.

Dreptul la un nivel de trai decent.

FSANP atrage atenția că modificarea unor legi organice și a drepturilor fundamentale prin intermediul ordonanțelor de urgență este o încălcare a limitelor constituționale care nu trebuie tolerată.

Avize oficiale ignorate de Guvern

Un punct central al plângerii penale este faptul că prim-ministrul ar fi forțat adoptarea ordonanței ignorând complet avertismentele instituțiilor de specialitate.

Proiectul a fost asumat la nivel guvernamental, deși primise observații critice chiar la sfârșitul lunii februarie 2026 de la:

Consiliul Legislativ (Avizul nr. 155/24.02.2026).

Consiliul Economic și Social (Avizul nr. 1396/24.02.2026).

Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor.

Ca urmare, FSANP cere anchetarea și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați, anunțând totodată că se va constitui parte civilă pentru a cere despăgubiri morale și materiale.

Angajații Guvernului cer urmărirea penală, profesorii apelează la președinte

Acțiunea FSANP a declanșat o reacție în lanț. Noni Iordache, președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, a anunțat că va sesiza Parlamentul României pentru a solicita oficial începerea urmăririi penale atât împotriva premierului Ilie Bolojan, cât și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila.

Pe un alt front, sindicatele din Educație au schimbat direcția presiunii către șeful statului. Profesorii îi cer președintelui Nicușor Dan să intervină direct și să inițieze o reformă amplă a sistemului de învățământ, elaborată împreună cu experți din universități și institute de cercetare.

De asemenea, aceștia solicită eliminarea urgentă a măsurilor guvernamentale care au dus la tăierea veniturilor din educație.